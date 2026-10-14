NXO Cloud franchit une nouvelle étape dans la sécurisation des données sensibles en obtenant la certification HDS (Hébergeur de Données de Santé) v2, niveaux 1 à 6.

Cette certification vient renforcer les engagements de NXO Cloud en matière de sécurité, de conformité et de résilience des infrastructures, dans un contexte où la protection et la disponibilité des données constituent des enjeux majeurs pour les organisations. Ce faisant, NXO se positionne en partenaire stratégique des professionnels de santé pour héberger leurs applications et données sensibles.

L’obtention de la certification HDS v2 atteste de la capacité de NXO Cloud à répondre aux exigences applicables à l’hébergement des données de santé. Dans ce contexte, NXO Cloud consolide son dispositif autour de quatre priorités :

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– l’hébergement des données les plus sensibles ;

– une sécurité et une conformité renforcées ;

– une infrastructure conçue pour les usages critiques ;

– un très haut niveau de résilience.

Nathalie Magand, Directrice Générale de NXO « Cette nouvelle étape s’inscrit dans la volonté de NXO avec NXO Cloud d’accompagner les organisations qui souhaitent exploiter et valoriser leurs données tout en conservant la maîtrise de leur sécurité, de leur disponibilité et de leur souveraineté. La certification HDS v2 vient ainsi compléter les dispositifs mis en œuvre par NXO Cloud pour répondre aux besoins des environnements exigeant un niveau élevé de sécurité et de continuité de service. »