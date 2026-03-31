Nebius accélère encore le déploiement de ses capacités de calcul en Europe. L’opérateur de datacenters néerlandais a annoncé la construction d’une nouvelle « AI factory » à Lappeenranta, dans le sud-est de la Finlande. Le site pourra atteindre 310 MW de capacité et doit commencer à livrer ses premières ressources à partir de 2027.

Avec ce projet, Nebius poursuit sa stratégie de montée en puissance rapide sur les infrastructures dédiées à l’IA. Le groupe vise plus de 3 GW de puissance contractualisée d’ici à fin 2026. En EMEA, il indique avoir déjà sécurisé plus de 750 MW entre ses propres sites et des capacités en colocation. Il développe par ailleurs un autre grand site en France près de Lille, annoncé à 240 MW à pleine capacité.

Le choix de la Finlande s’appuie notamment sur la disponibilité d’une énergie abondante et décarbonée, ainsi que sur des conditions climatiques favorables au refroidissement. Nebius prévoit un refroidissement liquide en circuit fermé, sans prélèvement d’eau local, et met aussi en avant la possibilité de réutiliser la chaleur fatale pour le chauffage urbain.

Le groupe affirme que cette future usine pourra accueillir les prochaines générations de plateformes accélérées de Nvidia. L’investissement total évoqué pour le projet dépasse les 10 milliards de dollars selon Reuters. Nebius indique aussi que le chantier pourrait mobiliser jusqu’à 700 emplois, avant la création d’une centaine de postes permanents à l’exploitation.

Nebius a signé en mars un accord de long terme avec Meta pouvant atteindre 27 milliards de dollars et, en 2025, un partenariat d’environ 17,4 milliards de dollars avec Microsoft. Le groupe est également soutenu par Nvidia qui a investi 2 milliards de dollars dans la société.

Ce nouveau projet s’inscrit dans une course plus large à la capacité de calcul IA en Europe. Mistral AI vient de lever 830 millions de dollars pour financer son futur datacenter de Bruyères-le-Châtel d’une puissance de 44 MW. La licorne française avait déjà annoncé en février un plan de 1,2 milliard d’euros pour la construction de centres de données dédiés à l’IA en Suède. Le britannique Nscale accélère aussi ses projets en Europe suite à sa dernière levée de 2 milliards de dollars.