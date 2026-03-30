Mistral AI a levé 830 millions de dollars de dette, soit environ 722 millions d’euros, pour financer son centre de données de Bruyères-le-Châtel, dans l’Essonne. L’opération a été réalisée avec un consortium de sept banques comprenant Bpifrance, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, La Banque Postale, MUFG et Natixis CIB.

Ce financement doit permettre d’équiper le site avec une infrastructure Nvidia Grace Blackwell et 13.800 GPU GB300. Le datacenter affichera une puissance de 44 MW, avec une mise en service annoncée pour le deuxième trimestre 2026. La société vise en parallèle 200 MW de capacité en Europe d’ici fin 2027.

Cette infrastructure servira à l’entraînement de ses modèles et aux besoins d’inférence de ses clients. En recourant à une dette bancaire plutôt qu’à un nouveau tour de table, Mistral AI entend aussi montrer que ses projets d’infrastructure reposent déjà sur des perspectives commerciales jugées suffisamment solides par ses prêteurs.

Cette levée prolonge les investissements engagés ces derniers mois pour renforcer la maîtrise de l’infrastructure, notamment avec le récent rachat du fournisseur de cloud Koyeb. Mistral avait levé 1,7 milliard d’euros en septembre 2025 dans un tour de table conduit par ASML, sur la base d’une valorisation de 11,7 milliards d’euros. Avec ce nouvel emprunt, la société passe à l’étape suivante en finançant directement sa capacité de calcul.

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