Meta a signé avec l’opérateur de datacenters néerlandais Nebius un accord de long terme pouvant atteindre 27 milliards de dollars sur cinq ans, afin de sécuriser des capacités de calcul destinées à ses projets d’IA. Dans le cadre de ce partenariat, Nebius doit fournir 12 milliards de dollars de capacités informatiques dédiées, Meta s’engageant en outre à acheter jusqu’à 15 milliards de dollars supplémentaires de capacité si celle-ci n’est pas vendue à d’autres clients.

Mises à disposition à partir de 2027, les infrastructures s’appuieront sur de nouveaux clusters de calcul sur plusieurs sites, notamment grâce à l’un des premiers déploiements à grande échelle de la plateforme Nvidia Vera Rubin. L’accord illustre la stratégie des géants du numérique consistant à sécuriser à l’avance des ressources de calcul dans un contexte de forte tension sur les GPU et les infrastructures de datacenters nécessaires au développement de l’IA.

Pour Nebius, ce contrat s’inscrit dans une série d’accords majeurs conclus avec les hyperscalers. En septembre 2025, la société avait signé un partenariat d’environ 17,4 milliards de dollars avec Microsoft pour fournir des capacités d’infrastructure IA destinées notamment à un nouveau datacenter du groupe aux États-Unis. La même année, elle avait déjà conclu un premier accord d’environ 3 milliards de dollars avec Meta pour la fourniture d’infrastructures d’IA sur cinq ans, désormais largement étendu avec cette nouvelle annonce.

La montée en puissance de Nebius s’appuie également sur un partenariat étroit avec Nvidia. Le fabricant de puces a annoncé la semaine dernière un investissement de 2 milliards de dollars dans la société, prenant environ 8 % de son capital afin d’accélérer le déploiement de datacenters spécialisés dans l’IA et de soutenir la diffusion de ses plateformes de calcul accéléré.

Basée à Amsterdam et issue des activités internationales de Yandex, Nebius s’est imposée en quelques années comme l’un des nouveaux acteurs du cloud spécialisé dans l’intelligence artificielle ou néocloud. Son chiffre d’affaires est passé de 91 millions de dollars en 2024 à 530 millions de dollars en 2025, soit une progression de près de 500%. La société ambitionne de déployer une capacité de plus de 5 gigawatts d’ici fin 2030.