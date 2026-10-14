Dans l’industrie, la transformation numérique se heurte à une réalité simple : une usine ne se renouvelle pas au rythme d’un parc informatique. Une machine ou un automate peut rester en production pendant plusieurs décennies, tandis que les logiciels de supervision, d’analyse ou de qualité évoluent beaucoup plus rapidement.

Cette différence de temporalité est au cœur de la modernisation OT. Sur le terrain coexistent des équipements de plusieurs générations, des interfaces hétérogènes et des documentations parfois incomplètes. Ces actifs ne sont pourtant pas nécessairement obsolètes : ils peuvent être fiables, maîtrisés par les équipes et parfaitement adaptés au procédé.La question n’est donc pas toujours de remplacer l’ancien, mais de le faire dialoguer durablement avec les applications d’aujourd’hui.

Le brownfield, réalité quotidienne de l’industrie

La newsletter quotidienne L'actu du channel chaque matin L'essentiel de la distribution IT & télécoms, chaque matin vers 7h dans votre boîte mail.

Les projets de modernisation interviennent le plus souvent dans un environnement « brownfield », où l’infrastructure industrielle existe déjà. Une même ligne peut réunir plusieurs générations d’automates, de machines et de systèmes de contrôle. La difficulté apparaît lorsqu’il faut rendre leurs données accessibles à de nouveaux usages. La connexion directe entre une application et un équipement peut répondre à un besoin ponctuel. Mais lorsque les projets se multiplient, les limites du point à point apparaissent. Une modification peut alors se répercuter sur plusieurs interfaces, créant progressivement une véritable dette d’intégration.

Découpler le terrain des applications

Une autre approche consiste à introduire une couche d’interopérabilité entre les équipements et leurs consommateurs. Son rôle est d’acquérir les données dans le langage du terrain, de les structurer et de les normaliser avant de les exposer à travers des interfaces adaptées aux applications modernes. L’équipement n’est ainsi plus directement dépendant de chaque système qui exploite ses données. Réciproquement, une nouvelle application n’a plus à gérer les particularités de l’ensemble du parc industriel. Mais l’interopérabilité ne consiste pas seulement à convertir un protocole. Une donnée industrielle possède un contexte : type, unité, hiérarchie, identité de l’actif auquel elle appartient. Préserver cette sémantique est donc aussi important que transporter la donnée elle-même.

Plusieurs interfaces plutôt qu’un standard unique

Une même donnée peut être destinée à des usages différents. Une application industrielle pourra s’appuyer sur OPC UA, une architecture orientée événements sur MQTT, tandis que des applications métier ou des besoins d’historisation utiliseront REST ou SQL. L’objectif n’est pas de rechercher une interface universelle, mais d’éviter que le choix d’une nouvelle application impose une transformation de toute la chaîne terrain.

Partir des contraintes réelles

Le choix d’une architecture doit tenir compte de la criticité des données, de leur fréquence, du sens des flux et des contraintes de latence. Une donnée destinée à une analyse différée n’impose pas les mêmes exigences qu’une information participant directement à l’exploitation. De même, lire des informations depuis une machine et permettre l’écriture vers celle-ci présentent des niveaux de risque très différents. Une couche d’interopérabilité devient elle-même un élément de l’architecture industrielle : son comportement en cas de perte de communication ou de redémarrage doit être anticipé.

Faire de la réversibilité un objectif

Une couche d’interopérabilité permet de limiter l’impact des évolutions applicatives et de respecter les cycles de vie, beaucoup plus longs, des actifs industriels. Moderniser ne signifie donc pas nécessairement uniformiser ou remplacer. Il s’agit de préserver ce qui reste utile, de réduire les dépendances directes et de rendre les données disponibles pour de nouveaux usages. Avant de choisir une nouvelle application, la première étape devrait ainsi être de cartographier les équipements, les protocoles, les flux et leurs dépendances.

Par Maxime MEUNIER – Responsable marketing : solutions IIoT & connectivités industrielle | TECHNILOG