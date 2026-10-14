Squad, pure-player français de référence en cybersécurité, annonce le référencement des solutions Exabeam, spécialiste de la détection, de l’investigation et de la réponse aux menaces (TDIR) et pionnier de l’analyse comportementale (UEBA).

Un marché du SIEM en pleine recomposition

Rachats d’éditeurs, consolidation des plateformes, irruption de l’intelligence artificielle : en trois ans, le marché du SIEM s’est profondément transformé. De nombreuses organisations doivent aujourd’hui réévaluer le socle de leur détection, une décision structurante, difficile à défaire, qui engage l’efficacité de leur SOC pour plusieurs années.

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C’est précisément sur ce terrain qu’interviennent les experts de Squad, sur l’ensemble de la chaîne : qualifier les cas d’usage de détection, dimensionner l’architecture cible, conduire les projets de déploiement ou de migration (reprise des sources de données, reconstruction des règles de détection, montée en compétence des équipes), puis opérer le SOC dans la durée pour les clients grands comptes du Groupe. Cette exploitation repose sur l’expertise de Next’Gen Analysts, formés à l’analyse comportementale et à l’IA, en mesure d’interpréter un signal et de le contextualiser, pas seulement de le qualifier.



L’analyse comportementale au cœur de la détection

La plateforme New-Scale d’Exabeam combine un SIEM cloud-native et l’analyse comportementale des utilisateurs et des entités (UEBA), dont Exabeam est l’un des pionniers. Les agents d’IA Exabeam Nova automatisent le triage, la classification des menaces et la synthèse des investigations. La plateforme applique désormais cette même analyse comportementale aux agents d’IA eux-mêmes (Agent Behavior Analytics), afin de détecter la compromission ou le détournement de ces nouvelles identités non humaines.

L’offre d’Exabeam couvre par ailleurs les deux trajectoires de modernisation rencontrées sur le terrain : compléter un SIEM existant par cette couche d’analyse comportementale et d’automatisation, ou basculer vers la plateforme complète, en cloud comme en environnement on-premise pour les organisations soumises à des exigences de souveraineté.

Là où les approches classiques reposent sur des règles, l’analyse comportementale établit une référence des usages normaux et détecte les écarts : compromission de comptes, menaces internes, mouvements latéraux. Les analystes disposent de chronologies d’investigation déjà contextualisées et hiérarchisées par niveau de risque : moins de bruit, plus de décisions.



Un référencement au service des clients de Squad

Pour les clients de Squad, l’intérêt est direct : leurs projets SOC se décident désormais sur un éventail plus large de plateformes de référence, comparées sur leurs cas d’usage réels plutôt que sur des fiches produit. Avant tout engagement, les experts de Squad peuvent maquetter les scénarios de détection prioritaires sur la plateforme Exabeam, mesurer la couverture obtenue et chiffrer les coûts, à commencer par l’ingestion, premier poste de coût des projets SIEM.

Ouverte et interopérable, la plateforme se connecte par ailleurs aux solutions de sécurité et d’infrastructure déjà en place : les organisations renforcent leur détection en capitalisant sur l’existant, plutôt qu’en remplaçant leur écosystème.

« En trois ans, le marché du SIEM s’est entièrement recomposé. Nos clients ne nous demandent pas un logo de plus dans un catalogue : ils nous demandent de les aider à trancher : quelle plateforme, pour quels cas d’usage, avec quelle trajectoire de migration. Exabeam apporte une réponse singulière, fondée sur le comportement plutôt que sur la seule règle, et ce référencement nous permet de la proposer chaque fois qu’elle est la bonne réponse au contexte du client », commente Yann Bruneau, Chief Solutions Officer chez Squad.

« Le marché français est à un point de bascule : les organisations réévaluent leur socle de détection et attendent de l’analyse comportementale et de l’IA des résultats opérationnels, pas des promesses. Cette transition se gagne sur le terrain : architecture cible, migration des données et des règles de détection, adoption par les équipes. Avec Squad, nous disposons d’un partenaire dont l’expertise SOC et la proximité avec les grands comptes français transforment notre plateforme en résultats », conclut Egon Kando, Vice President Sales Europe & UKI chez Exabeam.