Label4.ai fait évoluer sa stratégie commerciale et annonce le lancement d’une campagne de recrutement de partenaires intégrateurs. En devenant intégrateurs des solutions de Label4.ai, les futurs partenaires vont pouvoir largement développer leur avantage concurrentiel et se positionner sur des marchés en très forte traction dans de nombreux secteurs: banque, assurance, etc. Ils pourront ainsi accompagner efficacement leurs clients en leur permettant d’accéder à des offres éprouvées pour détecter les documents manipulés par l’IA.

Pour permettre à ses partenaires de se positionner rapidement en experts de ses solutions, Label4.ai propose un plan d’accompagnement sur mesure (formations, actions de co-marketing, etc.). Un support avant-vente sera également systématiquement réalisé sur les premiers projets. Fort de ces éléments, Label4.ai démontre sa capacité à mobiliser des ressources importantes pour se constituer un réseau de partenaires à très forte valeur ajoutée.