A l’occasion de la 18ème édition du Forum InCyber (FIC), à Lille, du 31 mars au 2 avril 2026, la start-up Kerys Software, membre de la cohorte French Tech 2030, lance un programme partenaires dédié aux MSP et intégrateurs. En effet, le spécialiste de la virtualisation sécurisée des postes de travail a décidé de basculer vers un modèle 100% indirect pour distribuer et déployer sa solution YS::Desktop.

« Nous avons toujours eu l’intention de passer en 100% indirect et c’est la raison pour laquelle nous avons dès le début de l’aventure formalisé des playbooks permettant à nos futurs partenaires de pouvoir délivrer la même excellence opérationnelle que ce que nous avons pu proposer à nos clients jusqu’ici », déclare Stanislas de Truchis, CMO de Kerys Software (cf. photo).

Un communiqué précise que le programme s’appuie sur des engagements de transparence, de support technique et de co-marketing, avec des ‘playbooks’ permettant de déployer la solution dans les architectures les plus complexes, un accompagnement personnalisé dans la construction d’offres et des outils visant à obtenir une qualité élevée et constante de l’expérience des partenaires.

Pour rappel, Kerys Software est l’éditrice d’YS::Desktop, une solution de virtualisation et mutualisation sécurisées des infrastructures informatiques. Celle-ci permet notamment de créer et gérer plusieurs environnements isolés sur une seule machine afin de réduire les risques de contamination entre domaines. La jeune pousse a levé 6,2 millions d’euros en juillet 2025. Elle revendique Orange, ADP et le CEA parmi ses clients.