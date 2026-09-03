Le groupe Fnac Darty est retenu par la Région Île-de-France pour assurer la maintenance et de la réparation des 170.000 ordinateurs mis à disposition des lycéen·ne·s et enseignant·e·s de la région. C’est le constructeur Asus qui a été retenu pour la fourniture des nouveaux équipements de la rentrée 2026-2027.

Il sera possible de déposer son équipement en panne et de le récupérer dans un des 24 magasins Fnac d’Île-de-France, tandis que les réparations seront réalisées dans un atelier spécialisé du Groupe situé à Noisy-le-Grand (93). Cet atelier mobilise près de 90 expert·e·s pour effectuer 65.000 réparations par an environ.

Un communiqué précise que ce dispositif concerne le plus important parc informatique éducatif d’Europe : « Avec plus de 535.000 lycéens scolarisés dans près de 470 lycées publics, l’Île-de-France distribue chaque année environ 170.000 ordinateurs aux élèves de seconde et aux enseignants. Depuis 2019, près d’un million d’équipements numériques ont ainsi été déployés sur le territoire régional ».

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L’objectif est de garantir une remise en service des équipements sous dix jours maximums après validation du dossier.

Fnac Darty revendiquait récemment être le premier réparateur de France, avec 2,6 millions de produits réparés en 2025.