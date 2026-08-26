Nutanix termine son exercice 2026 sur une nette accélération. L’éditeur de solutions de cloud hybride a réalisé au quatrième trimestre, clos fin juillet, un chiffre d’affaires de 757 millions de dollars, en hausse de 16% sur un an. Un niveau supérieur au consensus des analystes, qui tablait sur environ 738 millions de dollars. Le bénéfice par action ajusté atteint 0,60 dollar, contre 0,49 dollar attendu. Le titre gagnait plus de 5% dans les échanges suivant la publication.

Les revenus annuels récurrents (ARR) progressent également de 16%, à 2,55 milliards de dollars. La rentabilité s’améliore sensiblement : la marge opérationnelle non-GAAP ressort à 26,2%, contre 18,3% un an plus tôt, tandis que le flux de trésorerie disponible grimpe de 208 à 278 millions de dollars. En normes GAAP, le résultat opérationnel a plus que doublé à 70 millions de dollars.

Sur l’ensemble de l’exercice 2026, le chiffre d’affaires augmente de 12%, à 2,85 milliards de dollars. Le flux de trésorerie disponible atteint 841 millions de dollars, contre 750 millions un an auparavant, et la marge opérationnelle ajustée gagne 2,6 points à 23,7%. Nutanix indique avoir gagné plus de 3.000 nouveaux clients au cours de l’exercice et met notamment en avant le renforcement de ses partenariats avec AMD, Lenovo, NetApp et Nvidia.

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« Nous avons également innové sur l’ensemble de notre plateforme cloud, notamment dans le domaine de l’IA et en élargissant notre prise en charge du stockage externe », a aussi souligné le PDG Rajiv Ramaswami (photo).

Pour son premier trimestre fiscal 2027, Nutanix vise désormais entre 755 et 765 millions de dollars de revenus. Le milieu de cette fourchette, à 760 millions, reste légèrement inférieur au consensus de 762 millions de dollars. Sur l’ensemble de l’exercice, le groupe anticipe entre 3,18 et 3,23 milliards de dollars de chiffre d’affaires, une marge opérationnelle ajustée de 24% à 25% et un flux de trésorerie disponible compris entre 850 et 950 millions de dollars.

Ces résultats interviennent quelques semaines après l’annonce d’un plan de réduction d’environ 5% des effectifs mondiaux, susceptible de concerner près de 400 postes. Nutanix avait justifié cette mesure par sa volonté de simplifier son organisation, d’améliorer son efficacité opérationnelle et de réallouer ses ressources vers ses priorités stratégiques. Sa mise en œuvre doit être pratiquement achevée fin octobre.

L’éditeur reste par ailleurs exposé aux tensions sur la chaîne d’approvisionnement des serveurs, qui avaient pesé ces derniers trimestres sur les calendriers de déploiement de certains clients. Malgré cet environnement, la croissance de l’ARR accélère à 16%, contre 15% au troisième trimestre.