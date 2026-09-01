Le marché français du cloud de confiance s’étoffe. Numspot obtient sa première qualification SecNumCloud pour son offre IaaS tandis qu’OVHcloud décroche une troisième qualification, cette fois pour sa plateforme de cloud public SNC Cloud Platform.

Deux fournisseurs français de cloud ont annoncé ce 1er septembre l’obtention de nouvelles qualifications SecNumCloud délivrées par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi). Numspot rejoint le cercle des fournisseurs d’infrastructures IaaS qualifiées tandis qu’OVHcloud étend à son cloud public le périmètre de ses offres bénéficiant du référentiel.

Pour Numspot, la qualification porte sur son offre IaaS, couvrant les ressources de calcul, de stockage et de réseau. Elle complète les certifications ISO 27001 et HDS déjà détenues par le fournisseur. Créé à l’initiative de la Banque des Territoires, Docaposte, Dassault Systèmes et Bouygues Telecom, Numspot revendique un actionnariat public-privé 100 % français.

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Le fournisseur poursuit désormais le même objectif pour ses services PaaS. En mai dernier, il avait annoncé le franchissement du jalon J1 du processus SecNumCloud pour cinq services : Managed Kubernetes, Managed Database, Secret Manager, Container Registry et AI Platform.

OVHcloud franchit de son côté une nouvelle étape avec la qualification de SNC Cloud Platform, son offre de cloud public de confiance. Contrairement à ses offres SecNumCloud historiques davantage orientées infrastructures dédiées et cloud privé, cette plateforme reprend les principes du cloud public, avec une facturation à l’usage, des API ouvertes et des technologies issues de l’open source.

Il s’agit de la troisième offre qualifiée SecNumCloud du groupe roubaisien après VMware on OVHcloud en décembre 2020 et Bare Metal Pod en mars 2025. OVHcloud prévoit par ailleurs de décliner SNC Cloud Platform dans plusieurs régions européennes.

Ces qualifications interviennent dans un contexte d’accélération du marché du cloud de confiance, sous l’effet notamment des nouvelles exigences réglementaires concernant l’hébergement de certaines données sensibles. Elles viennent renforcer un écosystème SecNumCloud qui compte déjà 12 fournisseurs et 27 services qualifiés, ainsi que de nombreux candidats engagés dans le processus.

Numspot est le huitième fournisseur dont l’offre IaaS est qualifiée après Cegedim, Cloud Temple, OVHcloud, Orange Business Services, Outscale, Thales (S3ns) et Worldline.

La prochaine bataille devrait désormais porter sur le PaaS et les services managés, notamment ceux liés à la donnée et à l’intelligence artificielle, sur lesquels Numspot comme OVHcloud entendent étendre leur proposition de valeur.