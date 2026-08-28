Le géant des puces Nvidia compte acquérir Hugging Face, la plateforme open source de développement de modèles d’IA, pour la somme de 12,9 milliards de dollars, selon une source anonyme proche du dossier, citée par le média The Information. Cette offre d’achat de Nvidia a lieu un mois après qu’Hugging Face a été victime d’un incident de sécurité provoqué par les agents d’IA d’OpenAI.

La nouvelle contraste avec le rejet de Hugging Face, l’an dernier, d’une offre d’investissement de 500 millions de dollars de la part de Nvidia.

La newsletter quotidienne L'actu du channel chaque matin L'essentiel de la distribution IT & télécoms, chaque matin vers 7h dans votre boîte mail.

Le montant de l’acquisition proposé à présent par Nvidia est également sans commune mesure avec le chiffre d’affaires annualisé de 150 millions de dollars de la start-up étasunienne, fondée en France en 2016.

Cette acquisition potentielle interroge grandement sur la neutralité historique de la plateforme de Hugging Face. Son infrastructure ouverte et agnostique est en effet actuellement partagée entre différents éditeurs et fabricants de puces concurrents ainsi qu’avec des équipes de recherche et de développement, des fournisseurs de cloud, etc. Que va devenir le modèle gratuit de Hugging Face une fois racheté par un grand groupe coté en bourse comme Nvidia ?