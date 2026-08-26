Salesforce a publié des résultats supérieurs aux attentes pour son deuxième trimestre fiscal 2027, clos fin juillet, et relève ses objectifs annuels. La croissance de l’éditeur est notamment portée par l’IA et Agentforce, dont les revenus récurrents annualisés progressent très rapidement. Une dynamique qui contraste toutefois avec les retombées encore limitées constatées par une partie de son écosystème de partenaires.

Le chiffre d’affaires trimestriel de Salesforce atteint 11,35 milliards de dollars, en hausse de 11% sur un an. Les revenus d’abonnement et de support progressent de 12% à 10,8 milliards de dollars. Ces performances intègrent respectivement 456 M$ et 440 M$ apportés par Informatica. La marge opérationnelle ressort à 20,5% en normes GAAP et à 34,1% en données ajustées. Le bénéfice net atteint 3,53 milliards de dollars, contre 1,89 milliard un an auparavant.

Mais c’est surtout sur l’IA que Salesforce met l’accent. L’ARR combiné d’Agentforce et Data 360 atteint désormais près de 3,9 milliards de dollars, en progression de plus de 210% sur un an. Agentforce dépasse à lui seul 1,5 milliard de dollars de revenus récurrents annualisés, soit une hausse supérieure à 240%. Il faut toutefois préciser que Salesforce a élargi à compter de ce trimestre le périmètre de cet indicateur aux autres offres IA du groupe, à Slackbot et à Headless 360. Les réservations des éditions Agentforce One et Agentforce for Apps ont par ailleurs plus que doublé sur un trimestre.

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Cette accélération permet à Marc Benioff d’affirmer que l’IA délivre désormais de la valeur « à tous les niveaux » de la plateforme. Salesforce relève dans la foulée sa prévision de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’exercice 2027, désormais comprise entre 46,1 et 46,4 milliards de dollars, soit une croissance de 11% à 12%. Pour le troisième trimestre, le groupe vise entre 11,42 et 11,50 milliards de dollars de revenus.

Reste que la dynamique affichée par Salesforce ne semble pas encore se transmettre avec la même intensité à son réseau de partenaires. Une récente étude de la banque d’investissement TD Cowen, réalisée auprès de partenaires Salesforce aux États-Unis, en Europe et en Asie, concluait qu’Agentforce ne générait encore pour eux aucun revenu réellement significatif. Si un tiers des répondants constatait déjà une forte augmentation de l’intérêt, avec des essais et des premiers achats, aucun ne considérait encore Agentforce comme un moteur de prises de commandes. 56% anticipaient une montée en puissance, mais estimaient que les projets avaient encore besoin de mûrir.

Le constat intervient dans un environnement commercial par ailleurs moins favorable pour l’écosystème Salesforce : seulement un tiers des partenaires interrogés atteignaient ou dépassaient leurs objectifs, contre 43% lors de l’enquête précédente. Avant la publication de ces résultats, Salesforce enregistrait une baisse de plus de 20 % du cours de son action depuis le début de l’année.