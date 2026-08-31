Placé en redressement judiciaire fin avril, l’opérateur télécoms bisontin Netalis a été repris début juillet par la société nouvellement constituée NetR SAS, permettant de préserver l’intégralité des emplois et la continuité de l’activité. Parmi les investisseurs du repreneur figurent Sipartech et, plus inattendu, NJJ Capital, la holding personnelle de Xavier Niel. La présidence en a été confiée à Jean-Luc Balfroid.

Netalis a changé de mains. L’opérateur télécoms BtoB, fondé à Besançon en 2015 par Nicolas Guillaume (photo) et Stéphane Enten, est exploité depuis le 1er juillet par NetR SAS, une société créée pour reprendre sa marque et ses actifs.

Cette reprise fait suite au placement de Netalis en redressement judiciaire le 24 avril dernier, à l’initiative de son actionnaire principal Nasca Group de façon à « mobiliser les instruments juridiques de restructuration adaptés afin de protéger l’entreprise, ses collaborateurs et ses engagements clients, face à un litige fournisseur », explique Nicolas Guillaume dans un post Linkedin. Le tribunal de Besançon a statué le 24 juin en faveur de la cession, effective une semaine plus tard.

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Nicolas Guillaume ne souhaite pas préciser les circonstances ayant conduit à cette procédure ni l’identité du fournisseur concerné. « La justice a été saisie et fera son travail », indique-t-il dans un mail à la rédaction. L’ancien dirigeant se félicite néanmoins que la procédure a permis de trouver une issue favorable pour l’entreprise, préservant la continuité d’activité sans aucune suppression de poste.

Xavier Niel entre au capital

La principale surprise vient du tour de table constitué autour de NetR. Le média AlloForfait, qui a révélé l’opération, a identifié parmi ses souscripteurs Sipartech, opérateur européen d’infrastructures fibre, mais aussi NJJ Capital, la holding personnelle de Xavier Niel. Cette dernière aurait investi 49.500 euros pour détenir un peu plus de 30 % du capital de NetR.

NetR est présidé par Jean-Luc Balfroid, un professionnel du secteur passé notamment par ViaNumérica/Céleste. Nicolas Guillaume considère que le projet du « trio d’investisseurs de renom » qui a repris Netalis s’inscrit dans la continuité de celui qu’il avait engagé : développer un écosystème d’opérateurs régionaux français, souverains et proches des entreprises et institutions. Dans son message, Nicolas Guillaume se réjouit que le projet Netalis soit tombé entre de bonnes mains et qu’il profite de « moyens financiers et techniques accrus ».

Netalis est historiquement implanté en Bourgogne-Franche-Comté et s’est développé en Provence-Alpes-Côte d’Azur à la suite de son rapprochement avec un opérateur local début 2022. Son offre associe connectivité, infrastructures réseaux, services Internet, cloud et hébergement. L’entreprise compte environ 400 clients et une quinzaine de salariés.

Après onze années consacrées à Netalis, Nicolas Guillaume tourne la page pour se concentrer sur Arkaven, sa société de conseil créée il y a deux ans. Celle-ci intervient notamment autour des réseaux télécoms longue distance et des data centers, mais également dans l’accompagnement d’entreprises en restructuration ou traversant des situations complexes. « C’est en tout cas rafraîchissant après 11 belles années intenses à développer le projet Netalis qui est aujourd’hui tombé entre de bonnes mains, ce dont je me réjouis », conclut-il.