Microsoft finit par se plier à la volonté de Broadcom, après avoir résisté à sa pression pendant plusieurs mois. En effet, la firme de Redmond annonce supprimer son offre Azure VMware Solution (AVS) incluant des licences VMware.

A partir du 31 octobre 2026, Microsoft arrêtera de commercialiser la version d’AVS incluant les licences. Les entreprises clientes de Microsoft devront acheter directement auprès de Broadcom leurs propres licences de la suite complète VMware Cloud Foundation (VCF). Le 30 août 2027 marquera la date limite à partir de laquelle l’offre AVS cessera de fonctionner ; les clients actuels devront avoir acquis une ou des licences VCF et avoir achevé leur transition.

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Pour rappel, le service AVS de Microsoft était l’une des dernières solutions permettant d’acquérir des produits VMware en dehors de l’offre groupée imposée par Broadcom. Il comprenait des licences individuelles pour vCenter, vSAN, vSphere et NSX.

Broadcom impose dorénavant partout l’achat de son offre groupée VCF pour exécuter les logiciels VMware dans des environnements cloud tiers, selon le principe « bring your own license » (BYOL). Le géant états-unien des puces s’attire le mécontentement de beaucoup d’anciens clients de VMware mais demeure très satisfait de sa stratégie agressive poussant à la consommation logicielle. Le chiffre d’affaires de sa division de logiciels d’infrastructure, incluant VMware, a augmenté de 9% en un an, à 7,18 milliards de dollars. Dans l’ensemble, sa croissance reste toutefois tirée par les semi-conducteurs pour l’intelligence artificielle.