Des pirates exploitent activement deux vulnérabilités zero-day pour prendre le contrôle des boîtiers Secure Mobile Access (SMA) de la série 1000 de SonicWall. Ces failles affectent les modèles SMA 6210, 7210 et 8200v. Etant donné que les passerelles servent à sécuriser les accès à distance et les connexions VPN, la compromission de l’une d’elles peut offrir aux pirates une voie d’accès vers les réseaux d’entreprise. La société SonicWall a publié des correctifs qu’elle recommande d’appliquer sans tarder car il n’existe aucune solution de contournement.

La première faille, CVE-2026-83548, est une vulnérabilité de type « server-side request forgery » (SSRF) avant authentification, avec un score CVSS maximal de 10/10. « Un attaquant distant non authentifié pourrait potentiellement exploiter cette vulnérabilité pour obtenir un accès non autorisé à des fonctionnalités sensibles et effectuer des opérations non autorisées », prévient SonicWall.

La seconde, CVE-2026-83549, est une vulnérabilité d’injection de commandes du système d’exploitation post-authentification dans la console de gestion des boitiers SMA1000 (AMC). Son score CVSS est de 7,8.

La newsletter quotidienne L'actu du channel chaque matin L'essentiel de la distribution IT & télécoms, chaque matin vers 7h dans votre boîte mail.

Tout au long de l’année dernière, SonicWall a corrigé une série de vulnérabilités dans la série SMA1000, notamment des failles d’injection de commandes dans le système d’exploitation et d’élévation de privilèges, tout en enquêtant sur des failles zero-day liées à des attaques de rançongiciels.

En juillet dernier, le fournisseur avait révélé deux autres vulnérabilités assez similaires aux CVE-2026-83548 et CVE-2026-83549 : une vulnérabilité SSRF de pré-authentification, cette fois dans l’interface WorkPlace de l’appareil SMA1000, et une faille d’injection de commandes du système d’exploitation post-authentification dans l’AMC.