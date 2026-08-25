Eurofiber vient de boucler un refinancement de 2,2 milliards d’euros destiné à soutenir la poursuite de ses investissements dans ses infrastructures numériques ouvertes en Europe. Cette nouvelle plateforme de financement à long terme remplace celle de 1,5 milliard d’euros mise en place en 2022.

L’opération, soutenue par un large pool de banques et d’investisseurs institutionnels, comprend notamment des lignes de crédit engagées mais non tirées. Elle permet au groupe néerlandais de diversifier ses sources de financement. Structuré sous la forme d’un Sustainability-Linked Loan (SLL), le financement intègre des objectifs ESG annuels liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la circularité et à la diversité femmes-hommes au sein des effectifs.

Eurofiber entend utiliser cette capacité financière renforcée pour continuer à investir dans ses réseaux de fibre, développer ses services d’infrastructure cloud et poursuivre son expansion européenne. Le groupe exploite aujourd’hui 80.000 km de fibre aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en France et en Allemagne. Il a réalisé 349 M€ de chiffre d’affaires en 2025, en hausse de 13%, et investi plus de 200 M€ dans ses infrastructures. Sa croissance récente s’est notamment appuyée sur les acquisitions d’Arcadiz en Belgique, de netcon AG en Allemagne et de LuxNetwork au Luxembourg.

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En France, où il se développe par acquisitions depuis 2019, Eurofiber a notamment repris Appliwave et Avelia en 2023 afin de compléter sa couverture nationale et de renforcer son positionnement wholesale et channel. Début 2026, le groupe a engagé un recentrage de ses activités en cédant à Etix ses activités de colocation en Occitanie, jugées insuffisamment dimensionnées pour se développer de manière autonome. Eurofiber France avait alors réaffirmé sa volonté de concentrer ses investissements sur les infrastructures numériques et les réseaux fibre en accès ouvert.

Ce refinancement lui donne désormais davantage de latitude pour financer cette stratégie et poursuivre sa croissance sur ses principaux marchés européens.