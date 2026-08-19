La volonté de quitter Microsoft 365 gagne du terrain en France en raison des hausses tarifaires, de la dépendance à l’écosystème et des risques liés à la souveraineté des données face aux lois extraterritoriales américaines. Dans ce contexte, les deux éditeurs français open source eXo Platform et idruide s’allient pour proposer des briques susceptibles de remplacer plus facilement la suite logicielle étasunienne par une solution souveraine.

Leur alliance vise notamment à lever l’un des principaux verrous techniques auxquels les directions informatiques font face lorsqu’elles souhaitent sortir de leur dépendance à ces logiciels propriétaires : la gestion de terminaux. En effet, si les projets de sortie de Microsoft 365 concernent surtout la messagerie, la bureautique et les outils collaboratifs, beaucoup d’entreprises restent dépendantes de solutions de gestion de terminaux tels que Microsoft Intune, afin de déployer, configurer et maintenir leurs nouvelles applications.

Un communiqué conjoint précise qu’en associant la ‘digital workplace’ d’eXo Platform et la plateforme d’administration multi-OS Sparkle d’idruide, les DSI peuvent centraliser la distribution, la configuration et la mise à jour de leurs outils collaboratifs sur des parcs hétérogènes.

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« Ce partenariat permet aux organisations de dissocier le choix de leur environnement collaboratif de celui de la plateforme utilisée pour administrer leurs terminaux », résume la directrice générale d’eXo Platform, Veronika Mazour Mestrallet (cf. photo).

Sur le plan commercial, les solutions eXo Platform et idruide seront proposées conjointement pour les projets nécessitant à la fois une digital workplace et une gestion unifiée des terminaux.

Leur distribution s’appuiera sur les canaux de vente des deux entreprises ainsi que sur leurs réseaux de partenaires, notamment les intégrateurs et les ESN. Le partenariat a également vocation à compléter l’écosystème Live Collaboration, lancé en mars 2026 par Orange Business, avec des modalités commerciales adaptées selon les projets et les canaux concernés.