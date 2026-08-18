Hier, lundi 17 août 2026, la plateforme de développement GitHub a connu une panne mondiale. Les Pull Requests, les Workflows Actions et l’assistant IA Copilot ont été touchés. Les taux d’erreur sur la plateforme ont atteint les 50%. Le travail de millions de personnes oeuvrant dans le DevOps a été interrompu.

La newsletter quotidienne L'actu du channel chaque matin L'essentiel de la distribution IT & télécoms, chaque matin vers 7h dans votre boîte mail.

L’entreprise d’hébergement et de gestion de code détenue par Microsoft a lancé des investigations mais ne s’est pas encore prononcée sur la cause de cette panne. Elle déclare qu’ « une analyse détaillée des causes profondes sera communiquée dès qu’elle sera disponible ».