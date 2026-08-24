Les livraisons de processeurs destinés aux ordinateurs de bureau ont plongé de plus de 20 % sur un an au deuxième trimestre 2026, selon les dernières données de Mercury Research. Un recul particulièrement marqué qui contraste avec la bonne tenue des processeurs pour ordinateurs portables et surtout avec la forte progression du marché des serveurs.

Dean McCarron, président de Mercury Research, qualifie même les livraisons de processeurs desktop de « catastrophiques ». Le cabinet attribue cette contre-performance principalement à la hausse du prix des mémoires et à la rareté des cartes graphiques. En toile de fond, l’essor des infrastructures d’intelligence artificielle conduit les fabricants de composants à privilégier les capacités destinées aux centres de données, contribuant aux tensions sur certains composants et à l’augmentation des prix.

Les deux grands fournisseurs de processeurs x86 sont affectés, mais dans des proportions différentes. AMD a mieux résisté, ce qui lui permet de gagner des parts de marché. Sa part dans les processeurs pour PC de bureau atteint 34,9 %, en progression de 2,7 points sur un an et de 1,8 point sur un trimestre. Intel recule à 65,1 %. Mercury Research souligne que les livraisons des deux constructeurs ont fortement diminué sur un an, mais que la baisse d’AMD a été moins prononcée, en particulier d’un trimestre sur l’autre.

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La situation est très différente dans les ordinateurs portables. Les volumes y ont fortement progressé par rapport au premier trimestre et affichent même une légère hausse sur un an. AMD y réalise sa plus forte progression : sa part de marché atteint 28,9 %, soit 8,4 points de plus qu’un an auparavant. Intel conserve 71,1 % du marché, après avoir ajouté plusieurs millions d’unités de capacité de production de processeurs mobiles au deuxième trimestre afin de résorber ses contraintes d’approvisionnement.

Le contraste est encore plus net avec les serveurs. Les livraisons de processeurs pour serveurs ont progressé d’environ 20 % sur un an, tirées à la fois par la demande des centres de données et par les applications de réseau et de stockage. AMD porte sa part de marché à 34,5 %, contre 27,3 % un an plus tôt, tandis qu’Intel conserve 65,5 %.

Cette progression d’AMD se retrouve à l’échelle de l’ensemble du marché x86. En prenant en compte les processeurs pour PC et serveurs, hors produits semi-personnalisés, embarqués et IoT, AMD atteint un record de 30,7 % de parts de marché au deuxième trimestre, soit 6,5 points de plus en un an. Intel tombe symétriquement à 69,3 %, passant sous les 70 % pour la première fois depuis 1995 et atteignant son plus bas niveau en 31 ans.

La dynamique reste néanmoins contrastée pour Intel : alors que le desktop se contracte et que ses positions s’érodent face à AMD, son activité centres de données a enregistré au deuxième trimestre une croissance de 59 % de son chiffre d’affaires sur un an, portée par la forte demande en infrastructures d’IA.