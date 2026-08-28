OpenAI va cesser de fournir ses modèles à Cursor à la suite du rachat de l’éditeur de l’agent de codage par SpaceX. Une décision dont les effets immédiats devraient rester limités, mais qui met en lumière la dépendance croissante des développeurs à leurs fournisseurs de modèles d’IA.

OpenAI a annoncé le 28 août son intention de mettre fin au contrat qui lui permet de fournir directement ses modèles à Cursor. La coupure est prévue pour le 12 novembre 2026. OpenAI précise également qu’il ne fournira pas ses futurs modèles à Cursor, notamment Astra.

La décision intervient après le rachat pour 60 milliards de dollars de Cursor par SpaceX. OpenAI invoque ce changement de contrôle pour activer une clause de résiliation. L’entreprise assure que sa décision ne résulte pas d’un manquement de Cursor, mais de ses relations passées avec les sociétés d’Elon Musk et de doutes sur la capacité de SpaceX à respecter ses conditions d’utilisation.

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Pour les utilisateurs de Cursor, l’impact immédiat devrait toutefois rester limité. Michael Truell, cofondateur et dirigeant de Cursor, affirme que les modèles OpenAI ne représentent qu’environ 5 % du trafic de la plateforme.

Cursor reste en effet un environnement multimodèle, donnant accès notamment à Anthropic, Google, OpenAI et SpaceXAI, en plus de ses propres modèles propriétaires Composer. Anthropic s’est d’ailleurs empressé de confirmer qu’il continuerait à fournir Claude à Cursor et qu’il augmenterait les capacités de calcul consacrées à cette intégration.

Les développeurs utilisant Claude, Gemini, Grok ou Composer ne devraient donc pas être directement affectés. Ceux qui privilégient GPT devront changer de modèle ou recourir, lorsque cela est possible, à leur propre clé API OpenAI. Cursor autorise en effet le BYOK (« bring your own key »), mais cette possibilité ne couvre pas toutes les fonctionnalités.

Une nouvelle forme de dépendance

Au-delà de l’impact immédiat, l’affaire montre les limites de l’approche multimodèle sur laquelle se sont construits de nombreux assistants de développement IA. Cursor permet de passer facilement d’un modèle à l’autre, mais cette liberté reste dépendante des accords conclus avec leurs fournisseurs. Une opération capitalistique ou une rupture commerciale peut donc suffire à retirer un modèle d’un environnement de développement.

L’enjeu devient plus important à mesure que ces outils prennent une place centrale dans les chaînes de développement. Ils ne se contentent plus de compléter du code : ils explorent des dépôts, modifient plusieurs fichiers et exécutent des tâches complexes. Le choix d’un modèle peut ainsi avoir un impact direct sur les performances, les usages et les coûts.

L’épisode illustre aussi la verticalisation du marché. OpenAI développe Codex, Anthropic Claude Code, Google ses propres outils autour de Gemini, tandis que Cursor dispose désormais du soutien de SpaceX pour développer ses modèles. La concurrence pourrait ainsi opposer de plus en plus des chaînes intégrées combinant modèles, agents, environnement de développement et infrastructure.

Cette intégration croissante renforce en retour le risque de verrouillage. Plus un environnement repose sur une même chaîne technologique, plus il devient difficile d’en changer. La réversibilité entre fournisseurs va donc devenir un critère clé pour les entreprises.