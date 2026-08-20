Le marché français de la distribution IT se porte bien au 2ème trimestre 2026. Il est en hausse de 13% par rapport à la même période en 2025, selon Context. Le cabinet d’études spécialisé dans le suivi des ventes des grossistes IT constate que la hausse de prix des composants soutient en bonne partie cette croissance.

Contrairement au 1er trimestre 2026, la croissance de ce trimestre allant d’avril à juin 2026 est tirée par la valeur : +17,1% en glissement annuel. Le marché Volume affiche une croissance de 8,3%. Au total, depuis le début de l’année, le marché français de la distribution IT est en croissance de 12,7% par rapport au premier semestre 2025 : +12,1% en volume et +13% en valeur.

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En terme de valeur, le chiffre d’affaires des catégories baies de stockage et serveurs bondit de 152% et de 109% sur un an, celui des licences de 115%. Plus en détails, le segment des serveurs d’entreprises est en croissance de 13% sur la période tandis que celui du stockage pour les entreprises affiche +77%. Le logiciel d’entreprise (+98%) et les PC (+45%) affichent eux aussi des croissances à deux chiffres. Seul le segment des réseaux d’entreprises est en recul (-7% sur un an).

En terme de volume, la quasi-totalité des segments est en hausse ce trimestre à l’exception des écrans (-12%), des upgrades PC (-5%) et de l’impression (-3%). La catégorie Personal Computing (PC) enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 19% sur un an. Ce segment représente 44% du chiffre d’affaires des Volumes.