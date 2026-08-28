Le concepteur français de PC, tablettes et logiciels, maison mère de Thomson Computing, publie des résultats semestriels positifs pour la première fois en près de 14 ans d’existence, avec un chiffre d’affaires net de 7,5 millions d’euros au cours du premier semestre 2026, pour un bénéfice net de 125.000 euros environ.

Metavisio revendique la signature d’un contrat avec l’Ugap, la première centrale d’achat public en France, celle d’un contrat avec un revendeur français et la signature d’un grossiste européen en juin 2026, dont le nom n’a pas été communiqué. La société explique ses résultats inhabituels par la hausse de prix des produits IT, liée à la hausse de prix des composants, ainsi que par la baisse de ses dépenses. Ces résultats financiers positifs ont en effet été réalisés en bonne partie au détriment de la main d’oeuvre de la société. Metavisio a réduit ses effectifs de moitié entre 2025 et début 2026.

L’entreprise a été placée, à sa demande, en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Melun le 17 mars dernier. Parallèlement, elle a activé un financement obligataire de 500.000 euros pour assurer sa trésorerie courante. Les intégrateurs et revendeurs travaillant avec la société doivent continuer à s’attendre à une gestion sous haute surveillance des commandes et des garanties.

La newsletter quotidienne L'actu du channel chaque matin L'essentiel de la distribution IT & télécoms, chaque matin vers 7h dans votre boîte mail.

« Notre ambition est de construire durablement notre présence sur le marché B2B en nous appuyant sur des partenaires qui partagent notre vision de la proximité, du service et de l’innovation », commente Stéphan Français, le fondateur et PDG de Metavisio (cf. photo), dans un communiqué. « Nous constatons aujourd’hui un intérêt croissant pour une offre capable d’associer la force d’une marque reconnue, une gamme complète d’ordinateurs portables destinée aux entreprises, à l’éducation et au secteur public, et une approche agile répondant aux attentes des professionnels ».

Metavisio anticipe une poursuite de la tendance du premier semestre pour le restant de l’année 2026.