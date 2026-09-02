L’éditeur corse Zeendoc (Sages Informatique), spécialisé dans la dématérialisation des documents pour les PME, se lance sur le marché canadien anglophone. Il proposait d’ores et déjà sa solution de GED (gestion électronique des documents) en mode SaaS et un service de numérisation aux PME du Québec francophone.

« Notre solution a fait ses preuves en facilitant la transition numérique des TPE et PME françaises et en se hissant dans les classements des leaders européens des éditeurs de logiciels », affirme le directeur général de Zeendoc, Pierre-Emeric Chabanne (cf. photo), dans un communiqué. Avec plus de 250 distributeurs et 1.000 vendeurs couvrant tout le territoire français, Zeendoc est en effet déjà bien implanté dans l’Hexagone depuis plus de 25 ans. L’éditeur a fait le choix de s’appuyer sur un réseau de bureauticiens pour pousser sa solution en complément de leurs ventes de copieurs.

« Nous sommes convaincus que Zeendoc a le potentiel de répondre aux besoins des entreprises au-delà des frontières françaises. Ce nouveau marché est une première étape vers un développement plus large, qui nous permettra de continuer à proposer des solutions innovantes et adaptées aux exigences locales », ajoute Pierre-Emeric Chabanne.

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Le coût de la solution Zeendoc varie en fonction du volume de documents traités par an et du nombre d’utilisateur·rice·s. Par exemple, l’offre Nano inclut jusqu’à 600 documents par an et 9 personnes utilisatrices tandis que l’offre Or, sur devis, s’adresse à des entreprises traitant plus de 18.000 documents par an, avec un nombre illimité d’utilisateur·rice·s. L’éditeur d’Ajaccio propose plusieurs offres intermédiaires.