Jamespot poursuit la consolidation de son offre avec l’acquisition d’Alinto, spécialiste français de la messagerie professionnelle. Le montant de l’opération n’est pas communiqué. Ce rapprochement permet à l’éditeur de compléter sa plateforme collaborative avec une brique de messagerie intégrée et de renforcer son positionnement face aux grandes suites de Microsoft et Google.

Fondé en 2000, Alinto revendique plus de 1.000 entreprises clientes, près d’un million d’utilisateurs et plus de 100 millions de messages traités quotidiennement. Son portefeuille comprend notamment le serveur de messagerie Sogomail, basé sur la technologie open source SOGo, ainsi que Cleanmail pour la sécurisation des flux de messagerie et le relais SMTP Serenemail.

Jamespot va ainsi pouvoir réunir trois composantes principales au sein de son offre : Alinto pour la messagerie, Jamespot.pro pour la collaboration et SafeBrain pour l’intelligence artificielle. L’objectif est de proposer un environnement souverain unifié, avec des identités et des règles de sécurité communes et un interlocuteur unique pour les clients. « Trois infrastructures souveraines, une plateforme », résume Alain Garnier, président et cofondateur de Jamespot (photo).

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Les deux sociétés collaboraient déjà, notamment dans le cadre du projet France 2030 CollabNext. Jamespot indique que le rapprochement doit déboucher sur de nouvelles offres communes et confirme son intention de continuer à investir dans SOGo.

Cette acquisition est la neuvième réalisée par Jamespot depuis 2014. Le nouvel ensemble dépasse désormais les 70 collaborateurs. Alain Garnier affiche l’ambition de faire du groupe le « leader français des plateformes numériques souveraines ».

L’opération s’inscrit dans une stratégie de constitution progressive d’une suite collaborative française plus complète. Jamespot avait déjà renforcé sa brique d’intelligence artificielle avec l’acquisition de SafeBrain en 2025, puis étendu son environnement à la téléphonie sécurisée via son rapprochement avec Belledonne Communications début 2026. Avec Alinto, l’éditeur ajoute désormais la messagerie, l’un des éléments les plus structurants d’une alternative crédible aux suites collaboratives américaines.