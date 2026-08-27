L’ESN française Capgemini serait actuellement la cible d’un groupe de ransomware baptisé Everest, selon le site cyberattaque.org. Les pirates revendiquent détenir 722.470 fichiers issus d’un ancien dépôt interne d’Altran, désormais intégré à Capgemini Engineering. Ces fichiers représenteraient un volume de 13,08 Go de données volées réparties dans 26 archives ZIP, avec des données compromises datant de 2005 à 2020.

Les archives contiendraient des dossiers liés aux personnes travaillant au sein de la société : CV, dossiers de recrutement, compétences, suivi de consultant·e·s. Elles incluraient également des projets clients et appels d’offres, des présentations commerciales, des études de marché ou encore des supports liés à la sécurité.

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A ce stade, on ne sait pas quel a été le point d’entrée de l’attaque. On ne sait pas non plus si les systèmes de Capgemini ont été chiffrés. Le principal risque est celui d’une double extorsion avec une menace de diffuser les données si des négociations ne sont pas entamées.

Le site Francepassoire.com rappelle que Capgemini n’a pas commenté publiquement cette attaque.