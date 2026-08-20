Un an après avoir unifié ses programmes partenaires et ceux hérités de Veritas sous la bannière Aspire, Cohesity apporte une série d’évolutions à son dispositif channel. Entrées en vigueur le 1er août, au début de son nouvel exercice fiscal, elles visent principalement à renforcer les incitations financières, développer les compétences de services et simplifier les exigences imposées aux partenaires.

Lancé en août 2025, Aspire avait notamment permis de réunir dans un cadre commun les différents profils de partenaires de Cohesity – revendeurs, MSP, intégrateurs, distributeurs, OEM ou partenaires technologiques – autour de trois niveaux Associate, Preferred et Premier. Cette refonte faisait suite à l’intégration de l’activité de protection des données de Veritas.

La principale nouveauté concerne les mécanismes de rémunération. Les remises sur opportunités, jusqu’ici centrées sur les affaires apportées par les partenaires, sont étendues aux dossiers menés conjointement avec les équipes de Cohesity. Les primes liées à l’acquisition de nouveaux clients et au développement de comptes existants sont maintenues, tandis que le processus d’enregistrement des affaires est simplifié. Cohesity annonce également une hausse des remises associées à ses solutions de sécurité et d’analyse des données. Les SPIF (Sales Performance Incentive Prime) destinés aux commerciaux ne nécessitent par ailleurs plus de formation préalable.

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Le fournisseur introduit également des « Spécialisations » destinées à reconnaître les compétences des partenaires sur certains métiers. La première porte sur les services professionnels. Elle donne accès à un accompagnement dédié, à des conditions tarifaires préférentielles pour les prestations réalisées conjointement et à des contenus techniques spécifiques. Des spécialisations dans le support technique et la cyber-résilience doivent suivre dans le courant de l’exercice.

Enfin, Cohesity allège les obligations de formation et de certification pour certaines régions et certains niveaux et met en place des parcours d’apprentissage guidés. Le portail partenaires se dote parallèlement d’un tableau de bord regroupant dans une même vue formations, certifications et exigences de facturation.

« Nous continuons à faire évoluer notre programme de partenariat Aspire en nous appuyant sur les retours directs de nos partenaires », souligne Seb Fitzjohn, vice-président responsable du channel chez Cohesity (photo), qui met notamment en avant la simplification des relations commerciales, les incitations financières et une meilleure coordination avec les forces de vente.