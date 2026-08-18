Dynatrace va débourser 915 millions de dollars pour acquérir Arize AI, spécialiste de l’observabilité et de l’évaluation des applications d’intelligence artificielle. L’opération doit permettre à l’éditeur d’étendre sa plateforme à l’ensemble du cycle de vie des applications d’IA, de leur développement jusqu’à leur exploitation en production.

Fondée en 2020 à San Francisco, Arize développe des outils permettant aux équipes IA de tester, tracer, surveiller et améliorer les modèles, LLM et agents IA, notamment en détectant les hallucinations ou les dérives de qualité. Son offre associe la plateforme d’entreprise Arize AX et Phoenix, son projet open source d’observabilité et d’évaluation de l’IA. Ce dernier revendiquait déjà plus de deux millions de téléchargements mensuels début 2025. Arize compte parmi ses références Booking.com, Uber, Siemens ou PepsiCo.

Dynatrace prévoit d’intégrer les capacités d’Arize à sa plateforme d’observabilité afin d’étendre le suivi aux composants propres aux applications d’IA. L’enjeu est de corréler les métriques liées aux modèles et aux agents (qualité des réponses, dérives, hallucinations, latence ou consommation de ressources) avec les données applicatives et d’infrastructure déjà collectées par Dynatrace. L’éditeur veut ainsi offrir une vue de bout en bout permettant de déterminer plus rapidement si une anomalie provient du modèle, du prompt, de l’application, des dépendances logicielles ou de l’infrastructure qui les exécute.

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Cette acquisition illustre la place croissante prise par les agents IA dans la stratégie de Dynatrace. L’éditeur alertait encore récemment sur les nouveaux problèmes de contrôle, de sécurité et d’observabilité posés par leur multiplication dans les systèmes d’information.

Sur les 915 M$ prévus, environ 815 M$ seront versés en numéraire, le solde prenant principalement la forme d’attributions d’actions aux salariés d’Arize qui rejoindront Dynatrace. Les deux cofondateurs, Jason Lopatecki et Aparna Dhinakaran, intégreront également le groupe, le premier conservant la direction de l’équipe Arize. La finalisation est attendue d’ici la fin du trimestre en cours ou au début du troisième trimestre fiscal de Dynatrace, sous réserve des autorisations habituelles.

Dynatrace estime que l’opération ajoutera environ deux points à la croissance de ses revenus récurrents annuels (ARR) sur son exercice 2027, tout en amputant sa marge opérationnelle non-GAAP d’environ 1,75 point la première année. Pour son premier trimestre fiscal 2026 clos fin juin, Dynatrace a publié un chiffre d’affaires de 477 millions de dollars en hausse annualisée de 20% et un ARR de 1,82 milliards de dollars en hausse de 18%.