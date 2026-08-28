Pigment formalise la montée en puissance de son modèle indirect avec le lancement du Pigment Partner Network. L’éditeur français de solutions de planification, qui approche les 100 M$ de revenus annuels récurrents, indique que ses partenaires pilotent désormais près de 90% des déploiements de sa plateforme.

Pigment renforce son organisation partenaires avec le lancement du Pigment Partner Network, destiné à structurer un écosystème mondial qui a progressé de près de 30% en un an. Les partenaires prennent désormais en charge près de 90% des mises en œuvre de la plateforme, confirmant la stratégie de l’éditeur consistant à s’appuyer en priorité sur son réseau.

Le nouveau dispositif prévoit plusieurs niveaux d’accompagnement, des formations aux produits, un soutien aux actions commerciales communes ainsi qu’une certification « AI Implementation » consacrée au déploiement de l’intelligence artificielle. Pigment s’appuie aussi bien sur de grands cabinets de conseil que sur des intégrateurs spécialisés. Deloitte, RSM, Grant Thornton, BearingPoint, Keyrus, MeltOne, Clearsulting, Viridian ou encore le français SBI Group figurent notamment dans son écosystème. Deloitte a été désigné partenaire mondial de l’année 2026 pour la deuxième année consécutive.

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Pour accompagner cette expansion, Pigment a recruté Katie Ecklund à la tête des partenariats et alliances au niveau mondial et Liana Shuma à la direction des partenariats technologiques. Toutes deux viennent de Snowflake. Leur mission est notamment d’accélérer le recrutement de partenaires, les ventes conjointes et le développement des alliances technologiques.

L’éditeur développe parallèlement ses relations avec les grands fournisseurs de services cloud et de données. Il a renforcé son partenariat avec Google Cloud, obtenu le statut Select Partner dans le programme Snowflake AI Data Cloud et rendu sa plateforme disponible en France sur PREMI3NS, l’offre qualifiée SecNumCloud de S3NS.

Cette structuration intervient alors que Pigment change d’échelle. L’entreprise indiquait au printemps approcher les 100 M$ de revenus annuels récurrents, après les avoir doublés pour la troisième année consécutive. Les grands comptes représentaient 57% de ses nouveaux revenus en 2025 et plus de la moitié de ses nouveaux clients remplaçaient des solutions de planification historiques. Pigment revendique parmi ses références Unilever, Siemens, Anthropic, Snowflake, SNCF ou Vinci Airports et a récemment annoncé de nouveaux projets avec TP (Teleperformance), le Crédit Agricole Nord de France et Virgin Voyages.

En confiant l’essentiel des déploiements à ses partenaires, Pigment cherche désormais à faire de son écosystème l’un des principaux leviers de son développement international.