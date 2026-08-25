Le Gartner a publié son Magic Quadrant 2026 des plateformes de stockage d’entreprise. Pour la deuxième année consécutive, Everpure, le nouveau nom de Pure Storage, arrive en tête à la fois sur la capacité d’exécution et sur la complétude de la vision. HPE se classe deuxième sur ce dernier axe, tandis que Huawei occupe la deuxième place sur l’exécution.

Le Gartner évalue notamment les fournisseurs sur la qualité de leurs produits et services, leur solidité financière, leur efficacité commerciale, leur expérience client et leurs capacités opérationnelles. Sur l’axe de la vision, il prend en compte la compréhension du marché, la stratégie produit, l’innovation, le modèle économique et la couverture géographique.

Everpure doit sa première place à sa stratégie Enterprise Data Cloud, qui vise à unifier la gestion des données au-delà des silos de stockage traditionnels. Gartner met également en avant son architecture Evergreen, ses technologies DirectFlash et sa capacité à faire évoluer les infrastructures sans remplacement complet des équipements. En revanche, l’analyste relève un positionnement tarifaire élevé dans certains environnements et une couverture commerciale encore inégale selon les régions.

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HPE arrive deuxième sur la vision, porté par son architecture Alletra Storage MP, qui permet de faire évoluer séparément capacité et performances et de gérer les environnements bloc, fichier et objet via GreenLake. Le groupe renforce aussi son offre pour les charges IA et la résilience des données avec Zerto et StoreOnce.

Huawei se classe deuxième sur la capacité d’exécution. Gartner souligne notamment son intégration verticale, la densité et l’efficacité énergétique de ses systèmes ainsi que ses fonctions de résilience. Le constructeur chinois reste toutefois pénalisé par sa présence limitée dans les grands clouds publics occidentaux.

Derrière ce trio, NetApp, Dell Technologies et IBM figurent eux aussi parmi les leaders. Hitachi Vantara est le seul acteur classé parmi les visionnaires et IEIT Systems le seul fournisseur retenu dans la catégorie des acteurs de niche. DDN, encore présent comme acteur de niche dans l’édition précédente, disparaît cette année du Magic Quadrant. On note aussi le recul relatif de NetApp, classé second sur la capacité d’exécution dans la précédente édition du rapport et désormais au pied du podium.