Le californien NetApp rachète JetStream Software, un éditeur étasunien spécialisé dans la reprise après incident, en particulier au sein des environnements de virtualisation VMware.

La solution de JetStream capture en temps réel les flux de données des entreprises clientes et les réplique vers des solutions de stockage objet ou vers des clouds compatibles S3. En cas de panne ou de cyberattaque, elle redémarre les machines virtuelles directement dans le cloud. Elle vient ainsi compléter la solution SnapMirror de NetApp pour protéger des déploiements NetApp mais aussi une base installée plus large de VMware fonctionnant sur du stockage tiers.

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« Les données sont devenues le fondement de la croissance des entreprises, de l’innovation en matière d’IA et de la continuité opérationnelle », affirme George Kurian, le directeur général de NetApp, dans un communiqué. « Alors que les clients cherchent à tirer davantage de valeur de leurs données tout en renforçant leur protection contre les perturbations, l’intégration de JetStream au sein de NetApp élargit notre capacité à les aider à garantir la sécurité, la disponibilité et la préparation de leurs données pour l’avenir. Cette acquisition renforce encore davantage la position de NetApp en tant que leader de la résilience d’entreprise et de la protection des données ».

Le montant de l’acquisition n’a pas été divulgué.