OVHcloud annonce le départ de sa directrice financière Stéphanie Besnier, qui quittera ses fonctions le 31 août, un peu plus de trois ans après son arrivée. Le groupe indique qu’elle a « fait part de son souhait de quitter le Groupe », sans apporter davantage de précisions sur les raisons de son départ. Un processus de recrutement est engagé. Dans l’intervalle, Julien Rabette, actuel directeur financier adjoint, assurera l’intérim.

L’annonce a fait fortement réagir les marchés. L’action OVHcloud reculait de plus de 10% mercredi en séance à la Bourse de Paris. Une analyste de TP ICAP Midcap pointe notamment une « zone d’incertitude » liée au départ de la directrice financière à l’aube de l’exécution du nouveau plan stratégique à cinq ans et en l’absence de successeur désigné. Le bureau d’études de la banque d’investissement y voit un potentiel « facteur de risque de gouvernance ».

Octave Klaba souligne pour sa part le rôle joué par Stéphanie Besnier au cours des douze derniers mois dans l’élaboration du plan stratégique à cinq ans et du budget de l’exercice 2027, qui démarre le 1er septembre. Le président-directeur général précise également que le refinancement du groupe est sécurisé jusqu’en 2030.

La newsletter quotidienne L'actu du channel chaque matin L'essentiel de la distribution IT & télécoms, chaque matin vers 7h dans votre boîte mail.

Stéphanie Besnier avait rejoint OVHcloud au premier trimestre 2023, alors que le poste de directeur financier était vacant depuis le départ de Yann Leca quelques mois plus tôt. Ancienne directrice générale adjointe de l’Agence des participations de l’État, elle avait auparavant travaillé chez BNP Paribas, au ministère de l’Économie et des Finances et chez Wendel. Elle avait notamment la responsabilité des équipes financières, du pilotage financier, des financements et des relations investisseurs.

OVHcloud accompagne cette annonce de deux nominations au sein de son comité exécutif. Pierre Byramjee, ancien de Stripe, rejoint le groupe comme Chief Revenue Officer Digital Cloud, tandis que Sylvain Siou est nommé VP Customer Solutions & Success pour le segment Corporate. Le groupe montre ainsi sa volonté d’améliorer son exécution commerciale sur les deux segments clés des grands comptes et clients « digital natives ».