Concentrix (ex-Webhelp) nomme Anne Courtine directrice générale de sa filiale française. Elle prend les commandes de l’un des principaux marchés européens du spécialiste des centres d’appels racheté par l’Etasunien Concentrix en janvier dernier.

Diplômée de l’Essec, Anne Courtines œuvrait depuis plus de vingt ans chez Accenture où elle a accompagné de grands groupes internationaux, notamment dans les télécommunications, l’énergie et l’assurance, en France, en Belgique et aux Pays-Bas.

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Présent dans plus de 70 pays et auprès de plus de 2 000 entreprises, Concentrix indique avoir investi plus de 100 millions de dollars ces dernières années dans l’intelligence artificielle et l’automatisation.