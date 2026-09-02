John Ternus vient de prendre la relève de Tim Cook à la tête d’Apple le 1er septembre 2026. En cette première année de prise de poste en tant que directeur général du géant technologique étasunien, il devrait toucher 58 millions de dollars, soit 50 millions d’euros environ, selon les informations transmises à la Securities and Exchange Commission (SEC) aux Etats-Unis.

Sa rémunération totale se compose d’un salaire annuel de base de 3 millions de dollars, ainsi que de 55 millions de dollars en actions. 75% de sa rémunération en actions va dépendre de la performance en bourse d’Apple. Les 25% restants seront attribués en fonction de l’ancienneté de John Ternus et acquis progressivement chaque semestre. Pour ce qui est des primes, le détail n’a pas été communiqué mais sera précisé comme de coutume en début d’année, à l’occasion de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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Quant à Tim Cook, il demeure chez Apple et devient président exécutif du conseil d’administration de la firme de Cupertino. D’après le document adressé à la SEC, il sera rémunéré 47 millions de dollars annuellement pour ses nouvelles missions. C’est une somme considérablement moindre que ces dernières années à 74 millions de dollars mais il devrait néanmoins pouvoir boucler ses fins de mois sans trop de difficultés.