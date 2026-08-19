Vercel lance un défi de piratage doté d’une enveloppe pouvant atteindre un million de dollars pour éprouver la sécurité de sa Sandbox, son environnement d’exécution isolé destiné notamment aux agents IA. Organisée du 18 août au 1er septembre sur HackerOne, l’opération propose jusqu’à 50.000 dollars par vulnérabilité critique découverte.

Les chercheurs sont invités à tenter de sortir de la sandbox, d’accéder à celles d’autres utilisateurs ou aux systèmes hôtes, mais aussi de contourner les restrictions réseau, d’exfiltrer des données ou d’obtenir des identifiants d’accès. Les failles critiques seront rémunérées entre 25.000 et 50.000 dollars, contre 10.000 à 25.000 dollars pour les vulnérabilités élevées et 5.000 à 10.000 dollars pour celles de gravité moyenne.

L’initiative accompagne le repositionnement de Vercel, historiquement connu pour sa plateforme de développement frontend et son framework Next.js, vers l’infrastructure d’IA agentique. Sa pile réunit désormais les briques nécessaires pour développer des agents, accéder à différents modèles via une interface commune (AI SDK), router les requêtes vers des centaines de modèles (AI Gateway) et exécuter du code dans des microVM isolées (Sandbox).

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À l’occasion de sa conférence Ship en juin, Vercel a encore renforcé ce positionnement avec un framework d’agents et de nouveaux mécanismes de contrôle des identités et des accès. Cette diversification contribue à accélérer sa croissance. Vercel indiquait avoir atteint début juillet un chiffre d’affaires annualisé de 500 millions de dollars, porté notamment par la progression des abonnements Vercel Pro et l’adoption de son Agent Stack par les entreprises.

Le timing du défi est bien choisi. Ces derniers mois, plusieurs incidents impliquant notamment des modèles d’OpenAI, Anthropic, Meta ou Moonshot AI, lors de tests cyber internes ou d’évaluations indépendantes, ont illustré la difficulté à contenir des agents capables d’exécuter du code et de contourner leurs garde-fous. La Sandbox constitue précisément la couche chargée d’isoler ce type d’exécution afin d’éviter qu’un agent n’accède à l’hôte, à d’autres environnements ou à des ressources réseau non autorisées.

Vercel prévoit d’intégrer les enseignements du challenge à sa Sandbox et de publier à son issue un bilan des techniques d’attaque découvertes et des améliorations apportées.