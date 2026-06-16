SpaceX signe l’une des plus grosses acquisitions dans le domaine de l’IA. Le groupe d’Elon Musk a officialisé, dans un document transmis à la SEC le 16 juin, le rachat d’Anysphere, l’éditeur de l’agent de codage Cursor, pour une valeur de 60 milliards de dollars. L’opération, entièrement réalisée en actions SpaceX, doit être finalisée au troisième trimestre 2026, sous réserve notamment des autorisations réglementaires.

L’annonce intervient quelques jours après l’entrée en Bourse record de SpaceX. Introduite à 135 dollars par action, la société a vu son cours s’envoler dès ses premiers jours de cotation. Mardi, sa capitalisation a dépassé celle d’Amazon, portée autour de 2.800 milliards de dollars, faisant de SpaceX l’une des cinq plus grandes capitalisations mondiales. Cette envolée boursière donne au groupe une puissance d’acquisition considérable, sans mobiliser directement le produit de son IPO.

Le montant mis sur la table pour Cursor témoigne de l’importance stratégique prise par les outils d’aide au développement dans l’IA générative. Ces solutions ne se limitent plus à l’autocomplétion de code : elles évoluent vers des environnements agentiques capables de comprendre une base de code, de modifier plusieurs fichiers, de lancer des tests et de corriger leurs erreurs. C’est sur ce terrain que s’affrontent Microsoft/GitHub Copilot, OpenAI Codex, Claude Code d’Anthropic, Google, AWS et plusieurs acteurs spécialisés.

Fondée en 2022 par d’anciens du MIT, Anysphere s’est imposée avec Cursor comme l’un des acteurs les plus visibles de cette nouvelle génération d’outils. Son environnement de développement dopé à l’IA peut s’appuyer sur plusieurs modèles concurrents, notamment ceux d’OpenAI, Anthropic, Google ou xAI. Cette approche multi-modèles a contribué à son adoption rapide auprès des développeurs professionnels.

Pour SpaceX, l’opération répond aussi à un enjeu stratégique autour de xAI. Malgré les moyens mobilisés autour de son modèle Grok, la galaxie Musk n’a pas encore réussi à imposer ses propres outils dans les usages professionnels du codage. Avec Cursor, elle récupère un produit reconnu, une base d’utilisateurs et un accès direct au poste de travail des développeurs, l’un des cas d’usage les plus monétisables de l’IA générative.

Cursor trouve de son côté une réponse à ses besoins croissants en puissance de calcul. La startup avait reconnu au printemps être bridée par l’accès au compute pour entraîner ses propres modèles. En avril, elle avait conclu un accord qui donnait à SpaceX une option d’acquisition pour 60 milliards de dollars ou de payer 10 milliards de dollars pour leur collaboration. Son rachat lui ouvre grand les portes de l’infrastructure Colossus de xAI.

L’accord final prévoit aussi des indemnités importantes en cas d’échec. SpaceX devra verser ou émettre jusqu’à 4 milliards de dollars si la transaction est bloquée pour des raisons réglementaires ou antitrust, et jusqu’à 10 milliards de dollars en cas de défaut de clôture imputable au groupe. Reste désormais à savoir si Cursor conservera son ouverture ou deviendra progressivement la vitrine de xAI sur le marché du développement logiciel.