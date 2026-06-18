OVHcloud a profité de VivaTech pour présenter en avant-première OVHai Workspace, une plateforme collaborative ouverte intégrant des fonctions d’IA agentique. Développée par OVH Labs, le laboratoire d’innovation d’OVH Groupe, la solution vise à réunir dans un même environnement les principaux usages bureautiques et collaboratifs : messagerie, espace de stockage drive, visioconférence, recherche et applications partenaires.

L’enjeu pour OVHcloud est de faire entrer l’IA directement dans les usages quotidiens du poste de travail. OVHai Workspace embarque ainsi un moteur de recherche couplé à des capacités d’IA agentique, destiné à automatiser des actions complexes, retrouver des informations dans plusieurs applications ou simplifier des tâches répétitives, sans sortir de l’environnement de travail.

Autre axe mis en avant : la sécurité. La plateforme proposera nativement une option de chiffrement de bout en bout, y compris pour les applications partenaires qui s’y connecteront. Lorsque cette option est activée, les fonctions de recherche et d’IA agentique sont exécutées localement, sur le poste ou le mobile de l’utilisateur, afin de limiter l’exposition des données sensibles.

Avec OVHai Workspace, OVHcloud entend aussi fédérer un écosystème européen d’applications de productivité et de collaboration dans une expérience unifiée. Cette annonce s’inscrit dans l’accélération plus large du groupe dans l’intelligence artificielle, alors qu’OVHcloud prépare également sa propre famille de grands modèles de langage.

La plateforme est pour l’instant présentée en preview. Son lancement en bêta est prévu lors de l’OVHcloud Summit, en novembre.