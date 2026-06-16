A l’occasion du salon Vivatech, du 17 au 20 juin 2026, Oodrive lance une offre de cyber-résilience pour les entreprises soucieuses de garantir leur indépendance numérique, notamment celles se conformant aux exigences de NIS2 et DORA. L’éditeur français de solutions de plateforme collaborative qualifie cette offre de “kit de survie” permettant à sa clientèle de conserver un environnement opérationnel accessible, même lorsque le système d’information (SI) du client est paralysé par une cyberattaque.

Conçue, développée et hébergée en France, la solution repose sur une infrastructure SecNumCloud 3.2. Elle permet l’accès immédiat aux outils nécessaires à la gestion de la crise, tels que les plans de continuité d’activité (PCA) et de reprise d’activités (PRA). Cet espace est complètement isolé du reste de l’infrastructure de l’entreprise attaquée afin d’éviter toute compromission. Les mécanismes assurant la sécurité combinent authentification multifactorielle (MFA), chiffrement HSM, segmentation des environnements et gestion fine des accès. Les canaux de communication sont maintenus pour permettre la continuité des échanges de crise, hors SI.

« Le véritable risque aujourd’hui, ce n’est pas seulement l’attaque, c’est l’incapacité à fonctionner une fois le système d’information compromis. Trop d’entreprises découvrent en situation de crise que leurs plans de secours sont inaccessibles ou dépendants des infrastructures attaquées », souligne Stanislas de Rémur, le PDG d’Oodrive (cf. photo). « Avec cette plateforme, nous faisons le choix d’un environnement de crise totalement indépendant, 100% français et conçu pour rester opérationnel lorsque tout le reste est à l’arrêt ».

Le salon VivaTech explique héberger pour la première fois en son sein un « village » de la souveraineté numérique, porté par l’Association Solutions Numériques de Confiance, qui regroupe des acteurs de la filière française du numérique et de la tech dont Oodrive fait partie, avec Sahar, Linagora, Clever Cloud, l’Alliance du Low-Code/No-Code Souverain, Jalios, Jamespot, Treebal, Whaller, Incunabula, La Forge, Origine France Garantie et l’Open Internet Project.