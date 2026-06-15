Groupe Créative poursuit sa stratégie de croissance externe avec l’acquisition de Yogosha, spécialiste français de la cybersécurité offensive, connu pour sa plateforme de bug bounty et de Pentest as a Service. Soutenue par TechLife Capital, l’ESN rennaise revendique désormais plus de 380 collaborateurs, répartis sur sept agences en France. Son chiffre d’affaires a progressé de 25% en 2025 pour atteindre les 30 M€.

Fondée en 2015 par Yassir Kazar, Yogosha a développé une communauté mondiale de chercheurs en sécurité et accompagne plus de 100 organisations dans la sécurisation continue de leurs systèmes critiques. Placée en redressement judiciaire en février, la société trouve avec Créative un point d’appui pour relancer son développement.

Créée en 2008 et historiquement implantée près de Rennes, Groupe Créative a engagé depuis fin 2024 une série de reprises dans le domaine cyber à la barre du tribunal de commerce. Avant Yogosha, l’ESN avait déjà repris Philaë Technologies, une société rennaise d’une dizaine de personnes, MTB111, basée en région parisienne et forte d’environ 80 collaborateurs, puis Aydon, qui comptait une vingtaine de salariés à Paris. Début 2026, le groupe a poursuivi ce mouvement avec la reprise de Systemis, cabinet de conseil parisien spécialisé en cybersécurité, disposant notamment d’une offre SOC.

Avec Yogosha, Créative ajoute désormais une brique de cybersécurité offensive à ses activités dans les infrastructures IT, le cloud, les services managés, le développement applicatif et la modernisation des systèmes d’information. L’intégration de Yogosha doit aussi contribuer à son ouverture internationale, la société réalisant 45% de son chiffre d’affaires hors de France.

Avec cette acquisition, Groupe Créative dit vouloir accélérer sa trajectoire vers 50 M€ de chiffre d’affaires. Les deux sociétés affichent également l’ambition de bâtir une “Augmented OffSec Platform”, une plateforme de cybersécurité offensive intégrant l’intelligence artificielle au cœur de ses processus.