Le ministre de l’Action et des Comptes publics, David Amiel, annonce la généralisation de l’assistant IA de la start-up française Mistral à toute la fonction publique d’Etat. Le Chat est désormais disponible pour un peu plus d’un million d’agent·e·s sur les 5,7 millions agent·e·s publics, pour un coût de 750.000 euros, selon Bercy. Lors de la dernière édition du salon VivaTech à Paris, en juin 2025, le Ministre de l’Action publique d’alors, Laurent Marcangeli, avait annoncé que 10.000 fonctionnaires du service public testeraient le robot conversationnel pendant plusieurs mois avant le déploiement complet.

En ce début juin, un accord vient également d’être signé à Bercy entre David Amiel et l’UGAP afin que la commande publique devienne un levier stratégique pour préserver l’indépendance numérique des services publics. Dans le cadre de ses missions, la première centrale d’achat public en France, doit désormais renforcer son soutien aux filières françaises et européennes « en aidant les acheteurs publics à identifier, maîtriser et réduire leurs dépendances critiques ». Pour rappel, l’informatique représente 41% des 6,4 milliards d’euros de dépenses ayant transité par la centrale d’achat en 2025.

Depuis fin 2025, des filtres et cartes interactives sont déjà disponibles sur la plateforme de l’UGAP afin d’identifier les centaines de start-up labellisées French Tech, les quelques milliers d’éditeurs français de logiciels, dont 57 spécialisés dans des solutions d’IA et présélectionnés par la direction interministérielle du numérique (DINUM). D’ici au premier semestre 2027, la centrale d’achat doit continuer à cartographier les segments prioritaires et impérativement prendre en compte les critères de souveraineté et de réduction de la dépendance numérique que sont « l’origine des entreprises, les lieux de fabrication et la composition capitalistique des entreprises ». La tâche est désormais pré-mâchée : l’assistant IA de Mistral liste plusieurs propositions après formulation du besoin, avec un indice de confiance précisant le caractère plus ou moins souverain de chaque solution proposée.

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