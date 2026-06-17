Atos rejoint Project QuiltWorks, l’initiative lancée par CrowdStrike pour aider les entreprises à identifier, hiérarchiser et corriger les vulnérabilités mises au jour par les nouvelles générations de modèles d’IA. Cette coalition associe la plateforme Falcon de CrowdStrike, les modèles d’IA d’OpenAI et d’Anthropic, des intégrateurs, des prestataires de services managés et des acteurs de la cyberassurance.

Le projet vise à répondre à l’accélération de la découverte de vulnérabilités par les modèles d’IA et au raccourcissement du délai entre identification d’une faille et exploitation potentielle.

Pour Atos, cette participation doit permettre d’enrichir son portefeuille de services de cybersécurité, en particulier dans les services de sécurité managés, la gouvernance cyber et les environnements numériques souverains. Le groupe entend y apporter son expertise en matière de contrôle des données, des infrastructures, des modèles d’IA et des exigences de conformité, notamment pour les organisations opérant dans des secteurs réglementés.

Concrètement, Atos prévoit d’intégrer les capacités de QuiltWorks afin d’aider ses clients à mieux évaluer leur exposition aux risques liés à l’IA, à prioriser les vulnérabilités exploitables, à accélérer la remédiation et à fournir aux directions une vision plus lisible de leur niveau de risque. L’approche doit aussi s’appuyer sur des opérations SOC adaptées à des menaces amplifiées par l’IA et sur une offre de cybersécurité enrichie par des agents IA.

Cette annonce prolonge un partenariat de huit ans entre Atos et CrowdStrike. Elle intervient alors que CrowdStrike élargit rapidement QuiltWorks, lancé en avril avec Accenture, EY, IBM Cybersecurity Services, Kroll et OpenAI, puis étendu à plusieurs grands intégrateurs mondiaux. Le même jour qu’Atos, AWS a également rejoint l’initiative afin de contribuer à la sécurisation des charges de travail cloud exposées aux nouveaux risques liés à l’IA.