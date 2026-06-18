Quatre mois après avoir réduit à 14 jours la durée de validité de ses devis pour faire face à la flambée des prix de la mémoire, HPE assouplit de nouveau ses conditions commerciales. À l’occasion du HPE Partner Growth Summit, organisé en marge de HPE Discover à Las Vegas, le constructeur a annoncé le passage à 30 jours de la validité standard des devis pour les nouveaux serveurs, les solutions de stockage et les offres HPE GreenLake Flex.

L’annonce a été faite par Neil MacDonald, vice-président exécutif et directeur général de l’activité serveurs de HPE (photo), devant quelque 1.700 partenaires. Elle marque un retour à davantage de prévisibilité pour le channel, après plusieurs mois de tensions sur les prix des composants et les chaînes d’approvisionnement. En février, HPE avait justifié le raccourcissement des délais par la hausse rapide des coûts de la mémoire, alimentée notamment par la demande liée aux infrastructures d’intelligence artificielle.

Le constructeur explique aujourd’hui ce réajustement par une modération relative de l’évolution des coûts des composants, même s’il anticipe encore de nouvelles hausses dans les mois à venir. Neil MacDonald a reconnu que la validité de 14 jours compliquait les cycles de décision des clients et alourdissait le travail des partenaires, contraints de réémettre régulièrement des devis.

La décision a été bien accueillie par plusieurs partenaires américains interrogés par CRN. Ils y voient un facteur de stabilité pour les clients et un moyen de réduire les frictions commerciales. Certains estiment aussi que ce retour à 30 jours peut renforcer la compétitivité de HPE face à ses concurrents, dans un marché où les budgets restent sous pression.

HPE souligne toutefois que l’environnement d’approvisionnement demeure tendu. Le groupe dit continuer à travailler avec ses fournisseurs sur des accords de capacité à long terme et met en avant ses configurations prévalidées SmartChoice, destinées à orienter les partenaires vers les produits les mieux disponibles. Pour le réseau, ce rallongement ne signe donc pas un retour complet à la normale, mais offre une marge de manœuvre bienvenue dans des cycles de vente peu compatibles avec des fenêtres de décision de deux semaines.

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