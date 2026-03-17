Board of Cyber renforce son équipe dirigeante avec la nomination de Sylvain Lefeuvre au poste de directeur général adjoint. Il aura pour mission d’accompagner la croissance de la scale-up et de renforcer son positionnement de spécialiste du pilotage du risque cyber en Europe.

Aux côtés du directeur général Luc Declerck, il contribuera au développement de l’entreprise dans un contexte marqué par le durcissement des exigences réglementaires, notamment DORA et NIS2, qui incitent les organisations à structurer la gestion des risques liés à leurs fournisseurs.

Sylvain Lefeuvre apporte plus de 25 ans d’expérience dans l’écosystème numérique, dont une spécialisation récente en cybersécurité. Il était précédemment directeur commercial des solutions SecNumCloud chez Oodrive. Il a également occupé des fonctions de direction commerciale chez Crayon (SoftwareOne) et Dell, où il a contribué au développement des activités grands comptes et partenaires.

« Son expérience du développement commercial et sa connaissance de l’écosystème seront des atouts pour soutenir notre trajectoire de croissance et nos ambitions européennes », déclare Luc Declerck.

Fondée en 2022 à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine, Board of Cyber développe une plateforme SaaS dédiée à l’évaluation et au pilotage continu du risque cyber. L’entreprise compte 45 collaborateurs et revendique plus de 500 clients.

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