Conscio Technologies franchit une étape décisive avec l’arrêt, par le Tribunal de commerce de Vannes, de son plan de redressement. Le spécialiste français de la sensibilisation à la cybersécurité et éditeur de la plateforme Sensiwave aborde cette nouvelle phase avec une activité en croissance de 15 % sur l’exercice 2025, un taux de renouvellement clients de 90 % et une feuille de route produit intacte.

Après une période de transformation et de recentrage, Conscio Technologies s’appuie sur une activité en croissance, un taux de renouvellement de 90 % et une stratégie d’innovation renforcée pour ouvrir un nouveau chapitre de son développement. Par jugement du 27 Mai 2026 , le Tribunal de commerce de Vannes a arrêté le plan de redressement de la société, mettant fin à la période d’observation ouverte le 27 Août 2025. Le spécialiste, dont la plateforme et les services n’ont connu aucune interruption, retrouve la pleine maîtrise de sa gestion et engage la phase suivante de son développement avec Sensiwave V4.

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Une croissance rapide qui appelait un recentrage

Spécialiste de la sensibilisation à la cybersécurité depuis 2007, Conscio Technologies a connu ces dernières années une forte croissance, portée par l’adoption de sa plateforme Sensiwave. Pour l’accompagner, l’entreprise avait renforcé ses équipes et engagé d’importants investissements. La croissance s’est poursuivie, mais à un rythme moins rapide qu’anticipé. Ce décalage a pesé sur son équilibre financier et a conduit la société à demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en Août 2025. Le choix a été celui de la transparence et de la rapidité : traiter la situation de front, protéger l’activité et les emplois, et remettre l’organisation en phase avec la réalité du marché. Huit mois plus tard, le plan arrêté par le tribunal vient valider cette trajectoire.

Une nouvelle organisation au service de l’excellence opérationnelle

Conscio Technologies a parallèlement fait évoluer son fonctionnement dans l’ensemble de ses activités : structure de coûts ramenée au niveau de l’activité réelle, organisation resserrée autour des expertises clés — R&D, ingénierie pédagogique, accompagnement client —, processus revus de la conception des parcours jusqu’au support, et collaboration renforcée entre les équipes produit, marketing et service client. L’entreprise en sort avec des cycles de production plus courts, une meilleure réactivité sur les demandes de ses clients et une exécution plus prévisible.

La confiance des clients et l’engagement des équipes, piliers de la continuité

C’est le fait le plus marquant de cette période : la continuité. Aucune interruption de service sur la plateforme Sensiwave, aucune campagne de sensibilisation ou de test de phishing reportée, aucun engagement contractuel non tenu. Le taux de renouvellement des clients s’est établi à 90 % sur l’exercice 2025, et l’entreprise a continué à signer de nouveaux comptes comme à élargir des déploiements existants. Ses partenaires ont maintenu leur engagement à ses côtés.

« Nous avons été informés de la situation en toute transparence, et nous n’avons constaté aucune baisse de qualité — ni sur la plateforme, ni dans l’accompagnement de nos campagnes. Notre décision de renouveler s’est imposée d’elle-même. » Marylyne Boubée, CISO/RSSI au Conseil Départemental du la Haute Garonne (CD31) et Présidente du Club de la Sécurité Numérique des Collectivités (CSNC)

Une mission maintenue, des chantiers structurants poursuivis

Conscio Technologies n’a pas mis sa feuille de route entre parenthèses. De nouveaux parcours ont été mis en production et l’approche pédagogique a continué d’évoluer vers des formats plus courts, plus contextualisés et plus engageants. L’étude d’impact publiée en 2025 illustre cette exigence : mesurer autre chose que la participation, la complétion ou le taux de clic, afin d’objectiver les progrès réels des collaborateurs et d’améliorer les programmes dans la durée. Une conviction que l’entreprise résume par son mantra : « la sensibilisation c’est bien, les résultats c’est mieux ».

Sensiwave V4, une nouvelle étape

Dans le même temps, Conscio Technologies a poursuivi le développement de Sensiwave V4, un chantier majeur pour l’entreprise, mobilisant des investissements humains, technologiques et financiers importants. Cette nouvelle génération de la plateforme doit permettre à Conscio d’aller plus loin dans le pilotage, la personnalisation et l’automatisation des programmes de sensibilisation. Elle ouvre une nouvelle étape du développement de l’entreprise.

« Nous n’avons jamais cessé de livrer, ni de tenir nos engagements. C’est ce qui a permis à nos clients de rester à nos côtés et à nos équipes de rester mobilisées. Cette étape ne referme pas seulement une parenthèse difficile : elle valide une organisation plus solide, une trajectoire assainie et une capacité intacte à innover. Sensiwave V4 en sera la première démonstration. » Michel Gérard, Président de Conscio Technologies