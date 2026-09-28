C2A, fintech spécialisée dans les solutions de paiement pour les entreprises et les professionnels du transport, a choisi l’ESN Tenexa pour assurer la migration de ses infrastructures vers un cloud souverain ainsi que l’exploitation et l’infogérance de ses services Core Banking. Une transformation menée en six mois, dans le respect du calendrier fixé et des exigences réglementaires propres au secteur financier.

Un projet stratégique pour gagner en agilité et maîtriser les coûts

Dans le cadre de son développement, C2A souhaitait faire évoluer son modèle d’hébergement et de services managés, jusqu’alors confiés à un autre prestataire. L’entreprise recherchait un partenaire capable de reprendre ce périmètre tout en répondant à plusieurs enjeux : industrialiser l’exploitation, rationaliser les coûts et optimiser ses processus, sans perdre l’agilité nécessaire à son fonctionnement. Le cahier des charges comportait également des exigences fortes en matière de souveraineté et de réglementation : hébergement des données en France, respect de la réglementation européenne et prise en compte des normes de cybersécurité applicables au secteur financier, notamment DORA.

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Une double expertise technologique et métier

Déjà partenaire de C2A sur certaines prestations IT, Tenexa disposait d’une connaissance approfondie de son environnement, de ses équipes et de ses contraintes opérationnelles. Sa maîtrise des environnements technologiques de C2A, associée à son expertise des métiers du paiement et du secteur bancaire, a constitué un élément déterminant.

Cette double compétence, technique et métier, permet à Tenexa d’intervenir sur l’ensemble de la chaîne de valeur tout en restant au plus près des besoins opérationnels de C2A. Le périmètre confié comprend désormais l’hébergement, les services managés liés aux activités Core Banking ainsi que l’infogérance, avec notamment l’exploitation et la supervision des environnements 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Une migration réalisée en six mois

Après une phase de cadrage, les équipes de C2A et de Tenexa ont engagé la migration des infrastructures et des services managés.

Nabil CHERIFI chez C2A « Le projet a été piloté avec un suivi étroit des différentes étapes, afin de garantir le respect des engagements et surtout d’assurer la migration avant l’échéance du contrat avec l’ancien prestataire. Malgré un calendrier contraint et des ajustements intervenus au cours du projet, les équipes ont su faire preuve de réactivité et d’agilité. La migration a ainsi été réalisée en six mois, conformément au calendrier initial. »

La forte collaboration entre les équipes de C2A et de Tenexa, leur proximité et leur capacité à prendre rapidement des décisions ont donc contribué à la fluidité du projet.

Un partenariat appelé à accompagner la croissance de C2A

Au-delà de cette première migration, la collaboration s’inscrit dans la durée. De nouveaux projets sont d’ores et déjà envisagés, notamment autour des montées de version et de l’évolution continue des infrastructures et services. Dans un secteur soumis à des évolutions technologiques et réglementaires régulières, C2A doit pouvoir compter sur des équipes disponibles et capables de faire évoluer rapidement ses environnements.

Alexandre GAUTHIER chez Tenexa « Pour Tenexa, l’enjeu est d’accompagner C2A dans les prochaines étapes de son développement. Cette première transformation marque ainsi le début d’un partenariat destiné à soutenir la croissance de l’établissement, depuis l’exploitation quotidienne de ses services jusqu’à l’évolution de son système d’information. »