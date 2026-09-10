L’éditeur français BlueSecure, spécialisé dans la sensibilisation à la cybersécurité par le jeu, lève un million d’euros pour renforcer ses équipes et développer de nouveaux formats interactifs concernant les menaces liées à l’intelligence artificielle (IA), en particulier les deepfakes et le hameçonnage ciblé (spear phishing). En effet, le deepfake est désormais utilisé de multiples manières pour escroquer les entreprises : clonage de voix, faux visages, vidéos truquées assistées par IA.

L’opération de levée de fonds a été menée par Paris Business Angels, Arts & Métiers Business Angels et Bpifrance. C’est le premier tour de table de l’ex-cabinet d’audit depuis sa création en 2017.

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BlueSecure propose une plateforme SaaS combinant des formats immersifs, des jeux interactifs et des simulations de phishing multicanales, mais aussi des ateliers en présentiel. L’éditeur revendique plus de 500 organisations clientes, des PME aux grands groupes, soient 700.000 salarié·e·s sensibilisé·e·s en 2025. En mai dernier, il annonçait être devenu membre de l’association professionnelle Hexatrust.

L’éditeur a amorcé un virage stratégique vers les ventes indirectes au printemps dernier et recrute une quinzaine de partenaires MSP/MSSP cette année. Il prévoit de poursuivre son développement commercial en France et de préparer une expansion vers d’autres marchés européens.