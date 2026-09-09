Trop de marques de smartphones et tablettes ne respectent toujours pas l’obligation européenne de fournir une notice de réparation et le prix de pièces détachées, selon un rapport de Right to Repair Europe, un groupement de défense du droit à la réparation.

Pour rappel, l’UE impose le droit à la réparation des smartphones et tablettes en Europe ainsi que l’affichage d’un score de réparabilité autoproclamé. Les fabricants doivent proposer la réparation des produits numériques, même après l’expiration des deux ans de garantie légale. La réparation n’est pas forcément gratuite mais les prix doivent être raisonnables, proportionnés et transparents.

D’après Right to Repair, sur les 2.300 fiches concernant les modèles de smartphones commercialisés au cours de l’année écoulée, seules 18% pointent vers un site web où sont clairement indiqués les prix des pièces de rechange et les instructions de réparation.

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Près de la moitié des fiches comportent des champs vides. 19% renvoient à une page produit ou à une page d’assistance ne contenant aucune instruction de réparation pertinente ni aucune liste de pièces de rechange. Certaines fiches renvoient même leurs clients vers Temu ou AliExpress. Certains fabricants ont aussi le culot de s’octroyer une classification A tout en omettant les informations obligatoires.

Right to Repair Europe s’interroge, à juste titre, sur l’efficacité de l’approche européenne actuelle, si tant d’appareils sont mis en vente en Europe sans respecter la réglementation : « De toute évidence, aucune autorité publique n’a été chargée de vérifier les données déclarées, puisque des milliers de champs vides semblent être passés inaperçus ».

L’association de défense des consommateur·rice·s remet en question l’auto-évaluation des fabricants en matière de réparabilité. Elle précise qu’il faudrait faciliter le signalement des cas de non-conformité. Et d’ajouter : « Même pour les produits techniquement conformes, le lien internet indiqué offre rarement un accès direct aux prix des pièces. Pour les grandes marques telles qu’Apple et Samsung, il faut parfois plusieurs clics avant de trouver ce dont on a besoin ».