Barracuda a enrichi sa plateforme de cybersécurité BarracudaONE et refondu son programme partenaires. Les évolutions portent sur la protection des e-mails, l’accès réseau et le contrôle de l’usage de l’IA générative.

Côté produit, BarracudaONE étend désormais sa protection des e-mails à Google Workspace via Barracuda Email Protection, afin d’unifier la sécurisation des environnements Google Workspace et Microsoft 365. L’éditeur lance aussi Barracuda SecureEdge Access, une offre combinant accès Internet sécurisé, accès Zero Trust, pare-feu en tant que service (FWaaS) et contrôles sur l’usage de l’IA générative. Autre ajout, Barracuda AI Security, inclus sans surcoût, permet de repérer les usages non autorisés d’outils d’IA générative, de leur attribuer un niveau de risque et d’appliquer des politiques de blocage ou de redirection. La plateforme intègre enfin des tableaux de bord centralisés et multi-tenant, pensés pour les prestataires qui supervisent plusieurs clients.

En parallèle, Barracuda regroupe MSP, revendeurs et partenaires hybrides dans un programme mondial unifié. Celui-ci repose sur un système de niveaux commun, avec un socle d’avantages partagé et des incitations adaptées selon le modèle de distribution. La refonte comprend aussi un dispositif de remises revu, un programme de certification remanié, un cursus Barracuda Mastery pour renforcer l’expertise technique, ainsi que de nouvelles équipes dédiées à l’accompagnement des partenaires.

Le dispositif s’appuie enfin sur un portail modernisé, enrichi de fonctions d’IA, conçu pour faciliter l’onboarding, l’enregistrement des opportunités, le suivi de l’activité et l’accès à des formations plus ciblées.

À travers cette double évolution, Barracuda cherche à simplifier la gestion de la cybersécurité pour les clients, mais aussi pour les MSP et les revendeurs.