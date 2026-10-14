Alphalink annonce la création d’un département entièrement dédié à l’intelligence artificielle. Cette nouvelle activité marque une étape importante dans la stratégie de l’opérateur et ouvre un nouveau chapitre pour son écosystème de partenaires. Son ambition consiste à explorer et construire dans un environnement souverain les nouveaux usages de l’IA qui permettront demain aux acteurs du channel IT d’accélérer leur business et de créer davantage de valeur auprès de leurs clients.

Un nouveau relais de croissance pour les partenaires

Cette initiative a pour objectif d’accompagner l’évolution du métier des acteurs du channel IT.

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Au-delà de la fourniture de lignes, de connectivité ou de solutions de collaboration, de nouveaux modèles de services vont progressivement émerger autour de l’intelligence artificielle. Pour Alphalink, l’enjeu est clair : permettre à son réseau de partenaires de se positionner sur ces nouveaux usages et de faire de l’IA un véritable accélérateur de leur business.

Cette nouvelle approche, ses contours et les premiers cas d’usage seront progressivement dévoilés par Alphalink.

Le nouveau département qui compte actuellement une dizaine de personnes, aura notamment pour mission d’identifier les opportunités les plus pertinentes, d’expérimenter de nouveaux modèles et de construire, avec l’écosystème d’Alphalink, les prochaines offres et services qui permettront aux partenaires d’accompagner leurs clients dans leur transformation.

Alexandre Nicaise, Président Directeur Général chez Alphalink: « Notre ambition n’est pas simplement d’ajouter de l’IA à nos offres existantes. Nous voulons aider nos partenaires à construire de nouvelles propositions de valeur et à développer leur activité grâce à ces technologies. Les offres d’ IA que nous préparons s’inscrivent pleinement dans cette vision. »