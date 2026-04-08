Silae annonce l’acquisition de Kanoon, une plateforme spécialisée dans la génération automatisée de documents juridiques RH, reprise auprès de LegalPlace. Avec cette opération, l’éditeur aixois de logiciels de paie et de RH élargit son périmètre au juridique social et veut, selon les mots de son directeur général Pierre Cesarini (photo), ajouter une « brique essentielle » à sa proposition de valeur.

Fondée en 2020, Kanoon permet de produire des contrats de travail, avenants, convocations, lettres de licenciement ou encore accords d’entreprise à partir des données du salarié et de l’employeur. La plateforme intègre aussi une veille juridique, un agenda d’échéances légales et un accès à un avocat partenaire en droit du travail. Elle revendique plus de 11.000 entreprises utilisatrices en France.

« L’ambition de Silae est d’être le premier acteur du marché à intégrer les deux dimensions (légale et paie/RH) au sein d’une même solution, afin de permettre à nos partenaires d’appliquer le droit du travail directement au contexte d’un salarié ou d’une entreprise, de façon totalement intégrée », souligne Pierre Cesarini.

L’offre sera commercialisée sous le nom mySilae Contrats à partir de juin 2026. Silae y ajoutera une assistance juridique assurée par des juristes dédiés en droit du travail. Le groupe explique vouloir renforcer l’intégration entre données RH, paie et données juridiques, afin de sécuriser les procédures et de faire gagner du temps à ses partenaires et à leurs clients.